Martinspark soll am Wochenende die Familien erfreuen

Zweitägige Veranstaltung des Vereins Burscheid-live bietet viele Attraktionen für Kinder.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Uwe Graetke hat schon 2023 im Blick. „Nach monatelangem Warten sind mit einer Clown-Rutsche und einem Kletterturm Pirat zwei von den drei durch das Regionalbudget der Leader-Region Bergisches Wasserland zu 80 Prozent geförderten Eventmodule angekommen“, sagt der Vorsitzende von Burscheid-live. Der Verein hatte sich Anfang des Jahres mit dem Projekt „Lebendiges und erlebnisreiches Burscheid“ für die Förderung beworben. Die Eventmodule, die beim Kinder- und Jugendzentrum Megafon gelagert werden können, sollen dann vom kommenden Jahr an beim neuen Oster-Familienspaß und anderen Veranstaltungen des Vereins zum Einsatz kommen. „Sie können auch von Schulen, Kindergärten, Vereinen und anderen Institutionen ausgeliehen werden“, erklärt Graetke.

Doch zunächst widmet sich Burscheid-live seinem unmittelbaren Großereignis. Nach der Premiere im Vorjahr veranstaltet der Verein nämlich morgen und übermorgen den „2. Burscheider Martinspark“ auf dem Marktplatz. Dabei soll es samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr noch mehr Attraktionen für die Kinder geben, wie Graetke verspricht, und kulinarische Köstlichkeiten.

Die Zahl der teilnehmenden Schausteller hat sich dabei erhöht. Frank Suermann aus Leverkusen wird wieder sein großes Kinderkarussell aufbauen, die Schaustellerfamilie Schaffrath aus der Nähe von Düren bietet Enten-Angeln, Pfeil-Werfen und Süßwaren an, und die Schausteller Kaselowsky aus Köln kommen mit ihrem kleinen Micky-Maus-Hängekarussell und ihrem Imbisswagen, wo sich die Besucher mit Bratwurst, Reibekuchen und mehr stärken können. Hinzu kommt ein Weinstand des Kölner Unternehmens „Luni Event“, an dem es neben Wein auch Weihnachtsbier und andere Getränke geben wird. Burscheid-live selbst ist mit Roccos Holzeisenbahn für Kinder und einem Glücksrad vertreten. Bei Vereinsmitglied Christel Neumann-Schüttler kann man ebenso Handarbeiten erwerben wie an dem Stand der „Bergischen Schnatterhütte“.

Bäckerei Kretzer spendet 150 Weckmänner

Die Bäckerei Kretzer spendet zudem für die Kinder wieder 150 Weckmänner, die am Stand von Burscheid-live verteilt werden, solange der Vorrat reicht. „Wir freuen uns sehr darüber, dass wir dank der finanziellen Unterstützung durch die Firmen Adient, Federal Mogul, Belkaw und den Containerdienst Willy Löher, der Kreissparkasse Köln sowie der Buchhandlung Ute Hentschel den Martinspark zum zweiten Mal ausrichten können. Bei unseren Veranstaltungen haben wir inzwischen viele Stammbesucher, was insbesondere auch für die Familien mit Kindern gilt, die unsere Angebote sehr gerne annehmen. Die strahlenden Kinderaugen sind dabei für uns der schönste Lohn“, sagt Uwe Graetke.

Der Martinspark wird dabei zwar die letzte eigene Veranstaltung des Vereins in diesem Jahr sein, doch am dritten Adventssonntag am 11. Dezember beteiligt sich Burscheid-live noch an dem „5. Burscheider Tannenbaumfest“.

Auch dort wird das Augenmerk besonders auf die Kinder gelegt. Zum einen baut eine fünfköpfige „Interessengemeinschaft Gartenbahn“, bestehend aus Personen aus Köln, Hürth, Düren und Swisttal, auf dem Marktplatz in einem Radius von 20 x 20 Meter ihre erst in diesem Jahr fertiggestellte Eisenbahnanlage auf. Fahrten mit der Eisenbahn werden 1,50 Euro kosten. Inmitten der Anlage wird Rocco Ceravolo, Mitglied von Burscheid-live, mit seiner beliebten Holzeisenbahn für Kinder stehen: „Sie ist bekanntlich bei jeder Veranstaltung ein Publikumsmagnet“, sagt Graetke.