Burscheid: Feierabendmarkt am Donnerstag

Feierabendmarkt in der Innenstadt am Burscheider Markt (Archivfoto).

Termin ist am Donnerstag: Übersicht zum Angebot, Öffnungszeiten, letzte Termine.

Burscheid. Bereits zum dritten Mal in diesem Jahr lädt der Bergische Feierabendmarkt zum Einkaufen, Bummeln und Verweilen nach Burscheid ein.

Am kommenden Donnerstag, 18. August, wartet anstatt eines „klassischen“ Marktangebotes in der Zeit von 17 bis 21 Uhr wieder eine kleine, feine Auswahl von süßen und herzhaften Leckereien, portugiesischen Spezialitäten, Schmuck, Reinigungsartikel für den Haushalt, Naturkosmetik, Haushaltswaren, fairer Mode und mehr auf die Besucher.

Am Getränkewagen des Fördervereins der „Bergischen Panther-Jugend“ gibt es erfrischende Getränke. Neu ist ein Angebot von modischen Taschen. Wieder mit dabei sind die Landfrauen Burscheid mit herzhaften und süßen Leckereien und der „Fischerspark“ mit leckeren Fischspezialitäten.

Musikalische Live-Unterhaltung sorgt für Stimmung

Für die musikalische Unterhaltung wird dieses Mal DJ Antonio Elices aus Burscheid sorgen. Sein Repertoire reicht von Jazz bis House-Musik und bietet eine perfekte Balance zwischen akustischer und elektronischer Musik, die jede Veranstaltung zu einem besonderen Erlebnis macht.

Unterstützt wird er von dem Saxofonist Alex (Xanov Beats), der seit über 15 Jahren professionell auf exklusiven Privat- und Firmenveranstaltungen mit DJs und Coverbands in Deutschland und Europa spielt.

In Zusammenarbeit mit dem Team Bergischer Feierabendmarkt ermöglicht das Burscheider Ordnungsamt auch dieses Mal die Umsetzung.

Schon vormerken sollte man sich den Ausklang: Der nächste und für 2022 letzte Feierabendmarkt in Burscheid ist am 15. September. Und zum Hintergrund: Die Veranstaltungshardware wie Bierzelt-Garnituren oder Pavillons wurde zu 80 Prozent durch das Regionalbudget des RU-Programms Leader Bergisches Wasserland gefördert.

Die Burscheider Organisatoren nehmen übrigens immer gerne auch neue Standanmeldungen an. Wer sich noch am Feierabendmarkt beteiligen möchte, kann sich dazu an Peter Bay wenden. Er ist unter Tel. (0 21 74) 67 03 50 oder per E-Mail erreichbar: ordnung@burscheid.de

