Mann steigt torkelnd ins Auto - Polizei findet ihn in Hilgen

-acs- In der Nacht zum Sonntag meldeten gegen 4.37 Uhr der Polizei Zeugen einen offenbar volltrunkenen Mann, der an der Bierbörse in Leverkusen torkelnderweise in seinen Hyundai gestiegen und davon gefahren sei. Beim Losfahren habe er noch einen geparkten Pkw touchiert. Anhand des Kennzeichens konnten Beamte den Mann kurz darauf an seiner Wohnanschrift in Hilgen feststellen.