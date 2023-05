Manche Schicksale bleiben ihr im Gedächtnis

Burscheid. Die Schicksale, die die Menschen – verursacht durch eine Krankheit – in die Schuldenfalle treiben, bleiben Gabi Selent am längsten im Gedächtnis haften. „Da wird mir am deutlichsten klar, wie schnell jeder von uns in solch eine oder in eine ähnliche Situation kommen kann“, sagt die Schuldnerberaterin des Rheinisch-Bergischen Kreises. Sie kommt immer montags aus Bergisch-Gladbach nach Burscheid, um dort im Rathaus die Menschen zu empfangen, die einen Termin bei ihr gemacht haben. Die Arbeit in der Verwaltung einer Schuldnerberatung während ihre Sozialpädagogik-Studiums hatte ihr schließlich ihren persönlichen beruflichen Weg gezeigt.