Löschzug Hilgen feiert am Samstag

Burscheid. Der Löschzug Stadtmitte hat vorgelegt, nun ziehen die Hilgener nach: Am Samstag, 24. September, veranstaltet der Löschzug Hilgen der Freiwilligen Feuerwehr Burscheid ab 11 Uhr sein diesjähriges Feuerwehrfest. Wie Jens Knipper, der sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Wehr kümmert, mitteilt, wird dafür das Gerätehaus an der Kölner Straße umfunktioniert und vor allem dekoriert. „Die Mannschaft um Löschzugführer Marc Adams lädt alle Burscheiderinnen und Burscheider, aber auch auswärtige Gäste, herzlichst ein, an diesem Tag mit dem Löschzug zu feiern“, sagt Knipper.