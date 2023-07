Löschzug fiebert neuer Wache entgegen

In Dierath feierte die Feuerwehr mit Gästen und zu Livemusik von Framework.

Von Tanja Alandt und Nadja Lehmann

Burscheid. Bis etwa vier Uhr morgens hätten sie beim Dierather Feuerwehrfest in der Nacht zu Sonntag noch zusammengesessen und gequatscht, berichtete Helmut Burchardt am nächsten Tag. Er ist seit 31 Jahren Zugführer des Löschzugs Dierath. „Da gab es einige Gäste, die kein Zuhause hatten“, kommentierte er lachend.

Da die Coverband Framework das letzte Mal vor der Corona-Pandemie bei den Dierathern auftrat, genossen die Besucherinnen und Besucher das Konzert bei der Freiwilligen Feuerwehr in Dierath 11 in vollen Zügen – trotz des pünktlich zu Konzertbeginn einsetzenden Regens. Die Gäste spannten ihren Regenschirm auf und trotzten dem Nass von oben.

Bis 0.45 Uhr etwa sei das Konzert gegangen, berichtete Burchardt. Er freute sich, dass die Band auf die Wünsche der Gäste eingegangen und die Stimmung so gut gewesen sei. Am nächsten Tag, dem Sonntag, hieß es dann „Kaffee, Kuchen, Hüpfburg“. Dazu gehörte auch die Besichtigung eines Rettungswagens, im Feuerwehrjargon kurz als „RTW“ bezeichnet. „Damit die Kinder sehen, dass das nicht weh tut, falls sie einmal in einen Rettungswagen hinein müssen“, erläuterte Burchardt. Bis etwa 15 Uhr sollte der Familientag am Sonntag dauern. Auch der Leverkusener Shanty-Chor stand auf der Bühne.

Die Wache mitten im Ortsteil ist in die Jahre gekommen

Mit Spannung blickt der Löschzug in die Zukunft. Denn bekanntlich ist die Wache, die direkt im Ortsteil neben der Grundschule liegt, in die Jahre gekommen. Aber: Wie es mit der neuen Wache weitergeht, „steht leider noch in den Sternen“, bedauerte Helmut Burchardt. Zwar bemühe sich die Stadt sehr, aber es gestalte sich doch sehr schwierig, einen entsprechenden Platz zu finden, berichtete der Zugführer.

Der neue Standort der Wache soll südwestlich der L 291 nahe Nagelsbaum und Romberg liegen. Er ist allerdings nicht unumstritten. Kritik am Standort hatte im Frühjahr der Rheinisch-Bergische Kreis im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung von Behörden und Träger öffentlicher Belange geäußert und darauf hingewiesen, dass die Wache in einer Geländemulde entstehen soll, was erhebliche Aufschüttungen und Modellierungen nach sich ziehen würde. Zudem hatten Technischen Werke und Untere Umweltbehörde vor der Überflutungsgefahr gewarnt, die die Starkregenkarte prognostiziere.

Warum Umzug und Neubau? Vor rund drei Jahren sei beim Brandschutzbedarfsplan festgestellt worden, dass die aktuelle Feuerwache nicht mehr auf dem technischen Stand sei, erklärte Burchardt. Beispielsweise sei dabei aufgefallen, dass der Schulungsraum zu klein sei.

Schlimmer sei jedoch die Situation in der Umkleide: „Wir müssen uns in der Fahrzeughalle umziehen, dabei vermischen sich dreckig und sauber“, so der Zugführer. „Das darf natürlich nicht sein.“ Burchardt vermutet, dass der Zustand noch ein oder zwei Jahre andauern wird. „Man arbeitet daran, die Stadt ist sehr bemüht“, betonte er. „Wir sind guten Mutes, bisher haben wir noch alles hinbekommen. Improvisieren können wir ja. Improvisieren und schnell reagieren – das steht für die Feuerwehr“, hob Burchardt hervor.

Und neue Gesichter sind beim Zugführer und seinem Stellvertreter Dennis Schliekmann gern gesehen, weitere ehrenamtliche freiwillige Feuerwehrmänner sowie Feuerwehrfrauen werden gebraucht.

Die Übungsdienste des Löschzugs 3 in Dierath 11 finden jeweils am ersten Sonntag sowie an jedem dritten Freitag und an jedem vierten Dienstag im Monat statt. Interessierte sind dabei willkommen. heißt es vom Löschzug.

Löschzug 3 und Dierath

Der Löschzug 3 rückt hauptsächlich im Stadtgebiet Burscheid zur Hilfe aus und ist überdies auch in Leichlingen zur Stelle.

Der Löschzug Dierath wurde am 21. März 1921 gegründet und ist 102 Jahre alt. Am 12. August geht es zum Leistungsnachweis nach Overath.

