„In Altenberg kann man Literatur wirklich erleben“

Interview mit dem Literaturkritiker Denis Scheck zum Festival „Literatur am Dom“

Von Stephan Eppinger

Odenthal. Was haben die Bestseller-Autoren T. C. Boyle, Adriana Altaras, Karen Duve, und Harald Schmidt gemeinsam? Sie alle sind an einem langen Wochenende im Juni zu Gast im malerischen Altenberg und lesen aus ihren Werken. Das „Literatur am Dom“-Festival findet in diesem Jahr zwischen dem 15. und 18. Juni statt. Veranstalter des Programms ist der „Förderverein Literatur am Dom“ mit seiner Vorsitzenden Sema Sayn Wittgenstein. Das Festivalkonzept wurde von Literaturagentin Karin Graf und Literaturkritiker Denis Scheck entwickelt. Wir haben mit dem Literaturkritiker vorab gesprochen.

Wie ist die Idee zum Festival „Literatur am Dom“ entstanden?

Denis Scheck: Meine Frau und ich sind mit Sema und Hubertus Sayn-Wittgenstein befreundet. Bei einem gemeinsamen Urlaub mit dieser literaturbegeisterten Familie kam die Idee zum Festival am Altenberger Dom. Meine Kollegin Karin Graf, mit der ich das Konzept dafür erarbeitet habe, kenne ich aus gemeinsamen Übersetzertagen – sie hat unter anderem Salman Rushdie und V.S. Naipaul ins Deutsche gebracht. Sie war von der Idee sofort begeistert und brachte ihre Erfahrung als Initiatorin des Literaturfestivals in Potsdam ein. Das erste Festival im Vorjahr mit Frank Schätzing und Herta Müller war ein großer Erfolg. Wie 2022 haben wir auch in diesem Jahr den Lyriker Jürgen Becker als Doyen zur Eröffnung eingeladen. Für ihn ist Odenthal das Zentrum seiner Literatur. Er kennt Altenberg als Ort für eine Lesung noch aus den 60er Jahren, als er den Literaturpreis der Gruppe 47 gewann.

Auch in diesem Jahr kommen hochkarätige Autoren ins Bergische Land. Wie schwer war die Auswahl?

Scheck: Die Auswahl der Autoren war nicht einfach, da die Gegenwartsliteratur sehr viel zu bieten hat. Wir versuchen immer einen guten Mix für unser viertägiges Programm hinzubekommen. Es geht um spannende, ästhetisch aufregende Autoren wie Karen Duve, aber auch um einen Ausflug nach Mittelerde mit J. R. R. Tolkien – der durch die „Drei ???“-Hörspiele berühmt gewordene Andreas Fröhlich ist die deutsche Stimme von Gollum in den „Herr-der-Ringe“-Filmen und liest aus „Der Hobbit.“ Wir wollen einem jungen Publikum etwas aus der internationalen Gegenwartsliteratur zu bieten. Daher freue ich mich sehr, dass wir mit T.C. Boyle und seinem neuen Roman „Blue Skies” einen Beitrag zum hochaktuellen Thema Klimakrise nach Altenberg holen konnten. Zu den spannenden Autorinnen zählt auch Angela Steidele, die sich satirisch mit der von Männern dominierten Welt der Aufklärung im 18. Jahrhundert auseinandersetzt.

Wie gut kennen Sie selbst das Bergische Land?

Scheck: Seitdem ich als Jäger mein Revier dort habe, konnte ich viele beeindruckende Abende im Bergischen Land verbringen. Das ist eine wunderschöne Gegend. Mich beeindruckt die große kulturelle Geschichte des Altenberger Doms, der Protestanten und Katholiken gleichermaßen einen Platz bietet. Das ist etwas, das man nur sehr selten so findet. Und der Altenberger Dom wurde anders als der Dom in Köln rechtzeitig fertig. Ich schätze die Region auch für Wanderungen.

Was unterscheidet „Literatur am Dom” von anderen Festivals?

Scheck: Als Open-Air-Literaturfestival ist Altenberg etwas ganz Besonderes. Das Vorbild war für mich das „Hay-on-Wye”-Festival in Wales. Auch dort bezaubert die einzigartige Atmosphäre. In Altenberg kann man Literatur wirklich erleben und kommt den Autoren sehr nahe. Das ist „Literatur zum Anfassen”, wobei wir keinerlei Abstriche beim Niveau machen. In Altenberg präsentiert sich die Weltliteratur und einem Ort, der über eine große Geschichte verfügt.

Welche Bedeutung hat Literatur heute als Veranstaltungsformat?

Scheck: In Deutschland wird die Lesung für Autoren immer wichtiger. Und die Lesung ist eine deutsche Spezialität, die in anderen Teilen der Welt, wie zum Beispiel in den USA, völlig unbekannt ist. Da gibt es meist nur klassische Signierstunden. Die Lesung kombiniert den Vortrag mit Gesprächen. Deshalb sind uns auch Moderatoren wie Bettina Böttinger so wichtig. Für mich ist eine Lesung die Fortsetzung des protestantischen Gottesdienstes mit den weltlichen Mitteln der Literatur. Karin Graf und ich sind beide begeistert von Literatur, was uns motiviert hat, diese Begeisterung einmal im Jahr mit anderen Menschen zu teilen. Das geht den Autoren nicht anders, die sich in Altenberg wie im Urlaub fühlen. Das war im Vorjahr auch bei Paul Maar, dem Star der Kinder- und Jugendliteratur so. Er ist seit den 60er Jahren mit seinen Büchern unterwegs. Nach der Lesung beim Festival kam er zu uns und sagte, dass er nächstes Jahr unbedingt wiederkommen möchte. Dass Altenberg ein Juwel der Literatur geworden ist, hat sich inzwischen auch herumgesprochen. Da zeigen die vielen hochkarätigen Zusagen, die wir schon für das kommende Jahr bekommen haben.

Wie beurteilen Sie den aktuellen Literaturjahrgang?

Scheck: Das ist ein sehr starker Jahrgang und wir sind sehr stolz, dass wir mit Dincer Gücyeter, den Preisträger der Leipziger Buchmesse als Gast beim Festival haben. Er ist Lyriker, hat aber jetzt mit „Unser Deutschlandmärchen” einen Roman zur Migrations- und Integrationsgeschichte veröffentlicht, der zeigt, welch eine große literarische Bereicherung Migration für unser Land darstellt. Das ist mein persönliches Highlight bei diesem Festival, für das ich auch meinen schwäbischen Landsmann Harald Schmidt gewinnen konnte. Das ist mir nicht schwergefallen, da wir in Köln direkte Nachbarn sind. Er kennt Altenberg durch die Kirchenmusik sehr gut und war mit seinen Kindern auch schon öfters im Märchenwald.

Persönlich

Denis Scheck wurde am 15. Dezember 1964 in Stuttgart als Sohn eines Poliers und einer Sekretärin geboren. Scheck studierte Germanistik, Zeitgeschichte und Politikwissenschaft an den Unis Tübingen und Düsseldorf sowie an der University of Texas in Dallas. Seit 2019 veröffentlicht Denis Scheck einen Kanon von 100 wichtigen Werken der Weltliteratur.

Karten gibt es unter: www.literatur-am-dom.de