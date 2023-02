Liedermacher Ralf Dreßen reist mit jungen Jecken um die Welt

Kinder-Kultur-Reihe am kommenden Sonntag.

Burscheid. Zum Abschluss der Burscheider Kinder-Kultur-Saison wird es am kommenden Sonntag 12. Februar, karnevalistisch und bunt. Junge und ältere Besucher feiern mit dem bekannten Liedermacher Ralf Dreßen ein Karnevals-Mitmach-Konzert. Kleine und große Karnevalisten dürfen gerne bunt und jeck verkleidet kommen. Los geht der Spaß um 15 Uhr für Menschen ab vier Jahren in der Aula der Johannes-Löh-Gesamtschule, Haus 1, Auf dem Schulberg 2, Burscheid. Einlass ist ab 14.40 Uhr. Der Eintritt kostet 7 Euro.

Was wird geboten? Die Antwort: Karneval rund um die Welt. Die Gäste besuchen die Piraten, Indianer, Cowboys, reisen nach China und in den Dschungel. Mit viel Spaß und toller Musik gibt es wieder eine lustige Reise um die Welt. Zum Finale lockt natürlich eine Riesenpolonaise mit Prinz Ralf und Kamelle für die Pänz.

Kartenbestellung ab sofort im Kulturbüro möglich

Karten können per E-Mail an kultur@burscheid.de oder per Post an das Kulturbüro der Stadt Burscheid, Höhestr. 7-9, 51399 Burscheid, oder telefonisch im Rathaus, Tel. (0 21 74) 67 0-1 10 oder -1 03, bestellt werden. Gegen eine Gebühr in Höhe von 3,50 Euro werden die Karten auch gerne bequem nach Hause zugestellt.

Eintrittskarten für alle Vorstellungen sind darüber hinaus auch am Info-Schalter im Rathaus an der Höhestraße, in der Stadtbücherei Burscheid, Hauptstraße 38, Tel. (0 21 74) 6 19 60; Foto Factory, Hauptstraße 30, Tel. (0 21 74) 76 96 36; Der kleine Hilgener Dorfladen, Kölner Straße 80, Tel. (0 21 74) 6 66 19 95 sowie bei der bekannten Vorverkaufsstelle Buchhandlung Ute Hentschel, Hauptstraße 26, Tel. (0 21 74) 82 42, erhältlich. nal

Online sind die Karten erhältlich: termine.rga.de

Infos zur Kinder-Kultur-Reihe 2022/23 gibt es auf der Internetseite der Stadt.

burscheid.de