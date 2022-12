Licht von Bethlehem brennt in Hilgen

Polizeiwache lädt ein.

Burscheid. Pastoralreferent und Polizei-Seelsorger Norbert Schmitz hat das traditionelle Friedenslicht aus Bethlehem in die Polizeiwachen nach Hilgen, Bergisch Gladbach und Overath gebracht und entzündet.

„Interessierte Bürger haben nun die Möglichkeit, ihre Kerzen auf eine der drei Polizeiwachen zu bringen und dort das Licht von Bethlehem in Empfang zu nehmen“, teilt die Kreispolizeibehörde des Rheinisch-Bergischen Kreises mit. Terminabsprachen sind dafür nicht erforderlich, da die Wachen rund um die Uhr besetzt sind.

Das Friedenslicht wird seit 1986 verteilt. Seit 1994 auch an „alle Menschen guten Willens“ in Deutschland. In der Bundesrepublik wird das Licht als Gemeinschafts-Aktion des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), des Bundes Moslemischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands (BMPPD), der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG), der Pfadfinderinnenschaft St. Georg (PSG), des Verbands Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder (VCP) sowie des Verbands Deutscher Altpfadfindergilden (VDAPG) weitergeben.Das Friedenslicht wird alljährlich mit dem Flugzeug von Betlehem nach Wien transportiert. Von dort bringen es Pfadfinder am dritten Advent nach Deutschland. Die diesjährige Friedenslicht-Aktion steht unter dem Motto „Frieden beginnt mit Dir“. -sng-

www.friedenslicht.de