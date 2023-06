Lese-Oscars für die kreativsten Bücherfans

Burscheid. Und wieder ist es so weit: Der Sommerleseclub beginnt in der kommenden Woche. Am Montag, 19. Juni, läutet die Stadtbücherei Burscheid eine neue Runde des Sommerleseclubs (SLC) ein. Lese- und Kreativteams aller Altersgruppen wie auch einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind herzlich eingeladen mitzumachen.