Lernen und Spaß kommen beim Umweltfest zu kurz

Aufgrund des Wetters musste die Eröffnung des Umweltfestes am Samstag verschoben werden. Trotzdem war das Wochenende ein voller Erfolg.

Von Dela Kirchner

Burscheid. „Wir haben hier heute eine schöne Mischung aus pädagogischem Ansatz sowie Spiel und Spaß,“ strahlte die Organisatorin des Familien- und Umweltfestes, Svenja Mühlsiegel, am Sonntagnachmittag mit der Sonne um die Wette. „Und wir haben ja absolutes Glück mit dem Wetter.“

Besser kann man den zweiten Tag des Festes, das von der Kirchenkurve bis zur Oberen Hauptstraße stattfand, nicht zusammenfassen: Überall gut gelaunte Besucher, die inmitten von verlockenden Gerüchen die Innenstadt bevölkern und ein Durchkommen an vielen Stellen nur sehr schwer möglich machten.

Trotz Menschenscharen in den Straßen war nahezu jeder Platz in der Außengastronomie besetzt und die geöffneten Läden gut besucht. Es war schön zu sehen, wie viele Menschen sich für Natur- und Umweltthemen begeistern lassen – und dass Kinder und Jugendliche, die sich laut Hörensagen heutzutage hauptsächlich mit Handys und Tablets beschäftigen, mit natürlichen Baumaterialien wie Holz und Zweigen begeistert basteln. Dies war unter anderem am Stand von „Burscheid live“ möglich - im Laufe des Sonntages entstanden unzählige Hirsche und Hasen.

Gründungsmitglied und Förster a.D. Karl Zimmermann und Uwe Graetke, Vorsitzender des fünf Jahre jungen Vereins, standen mit Rat und Tat bereit. Und dass, obwohl sich der Verein schon mitten in den Vorbereitungen für das Altstadtfest in rund vier Wochen befindet. Aber mit Graetke hat „Burscheid live“ einen alten Veranstaltungs-Hasen in seinen Reihen – organisierte dieser doch selbst 21 Jahre lang die Umweltwochen in Burscheid. Die immerhin die größte Umweltwoche in NRW ist. Eine bemerkenswerte Entwicklung und ein gelungenes Beispiel dafür, was aus einer Müllsammelaktion alles entstehen kann.

+ Die Tänzerinnen von Diwan el Shark, dem orientalischen Tanzstudio, zeigten einen farbenfrohen Auftritt. © Doro Siewert

Der Sonntag war dann auch ein gerechter Ausgleich für die quasi ins Wasser gefallene Eröffnung am Samstagabend. „Wir haben das gestern versucht flexibel zu gestalten.“ berichtete Bürgermeister Dirk Runge am Sonntag auf dem Fest. „Trotz einer verschobenen Eröffnung kamen zu den Livebands wetterbedingt leider viel weniger Menschen als erwartet. Aber so lange das Wetter heute hält, ist alles gut.“ Und musste auch schon wieder weiter, um die von Samstag auf Sonntagnachmittag verschobene Gesprächsrunde zu eröffnen.

Von der DLRG über die Verkehrswacht und die Biologische Station Rhein-Berg bis zu den Miniköchen der Ev. Johannes-Löh-Gesamtschule sorgten unzählige Aktive dafür, dass gerade Familien den kompletten Sonntag auf dem Familien- und Umweltfest verbringen konnten. Ebenfalls auf dem Fest unterwegs und ein Grund für viele überraschte Ausrufe: Der „Beschwerdechor Leverkusen“, der singend auf gesellschaftliche und politische Missstände aufmerksam macht – mit selbst geschriebenen Texten, bunt und laut. So ernst und wichtig die Themen Umwelt und Natur auch sein mögen – nach Herzenslust zu toben war für die jüngsten Besucher vielfach möglich: Sei es auf der Hüpfburg, an der Kletterwand oder bei einer Schlittenfahrt auf der Rollenbahn. Und wer gerade keine Lust hatte, mit einem Bogen zu schießen oder Enten zu angeln, konnte sich bei der Fahrt mit dem Kinderkarussell ausruhen.

+ Am Stand von Karl Zimmermann (rechts im Bild) konnte man so manches Tier zusammen nageln © Doro Siewert

Großer Andrang herrschte auch beim Gemeinschaftsstand des ADFC Rhein Berg-Oberberg und des BUND. Auf Initiative des ADFC-Vorsitzenden Bernhard Werheid ist es für junge Familien möglich, sich für vier Wochen kostenlos ein E-Lastenrad mit Sitzkabine für zwei Kinder auszuleihen, um es auf Herz und Nieren zu testen. „Maximal zwei Kinder bis zu je 30 kg Körpergewicht können auf dem Vorderrad transportiert werden.“ erzählte Sabine Krämer-Kox vom ADFC begeistert. „Und die Kabine ist mit allem ausgestattet, was man so braucht: Fliegennetz, Regenverdeck und 5-Punkt-Anschnallgurte.“ Ein besonderer Clou: Demnächst wird es auch eine Halterung für Maxi-Cosis geben. Und Krämer-Kox ergänzt: „Drei Unterstützungsstufen sorgen dafür, dass es auch im Bergischen vorwärts geht und man am Berg auch wieder weg kommt.“ Bewerben können sich Familien zum Testen per E-Mail an lastenrad@adfc-berg.de. Und umweltschonende Mobilität ist dringend von Nöten.

Ganz so weit schienen die Burscheider Kinder und Jugendliche von der Natur um sie herum glücklicherweise nicht entfernt zu sein: Überhaupt keine Berührungsängste bestanden gegenüber den präparierten Tieren der „Rollenden Waldschule“ der Kreisjägerschaft Rheinisch-Bergischer Kreis e.V.. Und direkt nebenan, am Stand des „Vereins für Greifvogel- und Wildschutz Revier 6 Wermelskirchen“. Auch das Wetter hatte ein Einsehen und ließ den Burscheidern genug Zeit, das Familien- und Umweltfest in vollen Zügen zu genießen – und sich schon jetzt auf das nächste Fest in Burscheid zu freuen.