Lebendige Nostalgie statt moderner Plastikwelten

Der Märchenwald in Altenberg wurde 1931 von Wilhelm Schneider gegründet.

Marcel Kreber führt den Märchenwald Altenberg in der dritten Generation.

Odenthal. Die Wege liegen versteckt mitten im Wald. Die hohen Bäume schützen die Besucher vor der Sonne. Dazwischen immer wieder Gebäude, in denen Märchen erzählt werden. Inzwischen nutzen Paare die Möglichkeit, dort ihre Ehe zu schließen. Die Gemeinde Odenthal macht es möglich.

Der schönste Tag des Lebens – der Hochzeitstag – wird gerne mit Romantik verbunden. Und die spüren die künftigen Ehepaare und ihre Gäste sicher, wenn sie sich das Ja-Wort vor dem Pavillon im See geben. Dort spricht die Prinzessin gerade mit dem Froschkönig. Im Teich schwänzeln langsam kleine Goldfische umher.

+ Rapunzel lässt auf Zuruf ihr Haar herunter. © Doro Siewert

Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Jubiläen – alles das arrangieren die Betreiber des Märchenwaldes. Und es wird gerne angenommen. Es ist ein Mehrgenerationenpark: Der Märchenwald in Altenberg. Er wurde 1931 von Wilhelm Schneider gegründet. Dann übernahmen 1965 die Großeltern des jetzigen Inhabers den Märchenwald, seine Mutter schließlich 2003. „Ich bin hier auf dem Gelände groß geworden“, sagt Marcel Kreber. „Ich habe Finanzwesen und BWL studiert und konnte mir lange nicht vorstellen, die Arbeitsschritte meiner Mutter weiter fortzuführen.“

Doch während der Semesterferien habe er im Märchenpark ausgeholfen und immer weiter Verantwortung übernommen, als es auf die Rente seiner Mutter zuging. „Und dann habe ich den Märchenpark vor viereinhalb Jahren von meiner Mutter quasi geerbt.“ 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen ihn. „Das reicht von Küchenaushilfen über Gärtner bis hin zum Techniker.“ Es gebe genug zu tun. Die Tiere müssen versorgt und gefüttert werden, die Anlage gepflegt und an den Märchenhäusern nebst Inhalt gebe es immer wieder etwas zu tun.

„Wir haben hier auch Märchen, die kaum noch jemand kennt.“

18 Märchen werden im Märchenwald erzählt. „Bei uns bleibt es nostalgisch“, sagt Marcel Kreber. „Das hebt sich heute ab von der Disney- und der rosa- und pinkfarbenen Plastikwelt.“ Die Gebäude sind teilweise schon 60 bis 70 Jahre alt. „Die kleinen und großen Figuren werden von uns immer wieder gereinigt, neu eingekleidet, die Stuben geputzt und alles wird repariert“, sagt er.

+ Rotkäppchen geht alleine durch den Wald zu ihrer Großmutter. Doch in ihrem Bett liegt der Wolf. © Doro Siewert

Und schon lässt Rapunzel ihr Haar herunter

„Rapunzel, lass Dein Haar herunter“ – die Besucherinnen und Besucher werden gebeten, diesen Satz laut zu rufen. Und tatsächlich – Rapunzel lässt ihren langen Zopf herunter, dazu ertönt eine alte Melodie. Überall in den Häusern geht das Licht an, wenn die Besucherinnen und Besucher auf einen grünen Knopf drücken. Die Märchen werden erzählt, Figuren bewegen sich. Alles muss am Laufen gehalten werden.

„Die Türe geht nicht auf“, sagt die junge Besucherin Diana, die versucht, ins Gebäude von Aschenputtel hineinzukommen. Ihre Freundin Deliah sagt: „Guck mal, da brennt ein Feuer im Kamin.“ Mit ihren Vätern sind die beiden Mädchen unterwegs.

Die erklären den Kindern erst einmal, dass man nicht in die Häuser hineingehen kann. Es gibt für Deliah und Diana vieles im Märchenwald zu entdecken; Kaninchen, die sich teils vor der Hitze hinter ihrer Hütte im Schatten verstecken; und immer wieder weitere Märchen der Gebrüder Grimm: Rotkäppchen, Frau Holle, Schneewittchen, die sieben Raben, die sieben Geißlein, Schneeweißchen und Rosenrot, das tapfere Schneiderlein, die Bremer Stadtmusikanten, Hänsel und Gretel. . .

„Wir waren schon in unserer Kindheit hier“, sagen Iris und Gabriel Esser aus Marienheide. „Jetzt zeigen wir unserer Enkelin Mathilda den Märchenwald.“ Mathilda ist zweieinhalb Jahre alt, bestaunt alles, guckt mit großen Augen. „In ein paar Jahren wird sie auch den Märchenerzählungen folgen“, sagt Gabriel Esser. Mathilda streift derweil am Zaun der Ziegen entlang.

+ Hahn, Katze, Hund und Esel beschließen, die Bremer Stadtmusikanten zu werden. © Doro Siewert

„Auch Mathildas Eltern kennen den Märchenwald schon aus ihren Kindertagen“, sagt Iris Esser.

Der Inhaber des Märchenwaldes mag am liebsten den „Gestiefelten Kater“. „Das Märchen ist abenteuerlich“, sagt Marcel Kreber. „Aber die Geschmäcker der Menschen sind total unterschiedlich, und wir haben hier auch Märchen im Wald, die kennt kaum noch jemand, wie beispielsweise die Sieben Raben.“

Dann wird es plötzlich lauter. Eine Horde Kinder stürmt den Weg entlang. „Hier ist ein Spielplatz!“, ruft ein Kind aus der Kindertagesstätte Rasselbande aus Langenfeld. Tische und Bänke sind überall im Park aufgestellt. Mülleimer stehen geleert am Wegesrand. „Hier lässt es sich gut aushalten“, sagt der Erzieher der Kindergartenkinder.

Rosafarbene, aber auch rote Rosen ranken sich um den Turm, in dem Dornröschen eingeschlafen ist. Es ist das letzte Märchen, das Kinder und Erwachsene hören können. Neben den Toilettenanlagen sind noch „Max und Moritz“, „Die Heinzelmännchen von Colonia“ und „Hans im Glück“ zu sehen. Mit einem Geldstück kann man sie in Bewegung setzen.

Wasserorgel ist seit 1956 im Einsatz

Im Café des Märchenwaldes werden zu jeder vollen Stunde tanzende Wasserfontänen gezeigt. Die Wasserorgel gibt es schon seit 1956. „Wir wollen den kleinen und großen Märchenfans eine Freude machen“, sagt Marcel Kreber. „Im Winter haben wir alles romantisch beleuchtet.“

+ Märchenwald-Inhaber Marcel Kreber steht auf der Brücke zum Pavillon, wo die Prinzessin dem Frosch am Brunnen begegnet. © Doro Siewert

Der Märchenwald Altenberg

Daten: Märchenwaldweg 15, Odenthal. Öffnungszeiten: Mo. bis Fr., 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass: 17 Uhr); Sa., So. und Feiertage: 10 bis 19 Uhr (letzter Einlass: 18 Uhr); das Café ist von 11 bis 17 Uhr beziehungsweise bis 18 Uhr geöffnet.

Eintrittspreise: Kinder bis 13 Jahre 5,90 Euro; Erwachsene: 7,90 Euro.