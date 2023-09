Landrat begrüßt 23 neue Auszubildende

Bewerbung für 2024 sind noch bis zum 30. September möglich.

Von Frihtjof Bublitz

Rhein-Berg. Gerade hat das neue Ausbildungsjahr begonnen. Und in der Kreisverwaltung des Rheinisch-Bergischen Kreises starten in diesem Jahr 23 neue Auszubildende ins Berufsleben, eine Beamtin absolviert den Aufstieg.

Zehn Personen beginnen ihre Ausbildung zu Kreisinspektorinnen und Kreisinspektoren mit dem Abschluss Bachelor of Laws, sechs zu Verwaltungswirtinnen und -wirten und fünf zu Verwaltungsfachangestellten. Zwei junge Männer erlernen beim Kreis den Beruf des Vermessungstechnikers.

„Wir brauchen motivierte junge Menschen wie sie. Deshalb freue ich mich, dass sie sich für eine Ausbildung oder ein duales Studium beim Rheinisch-Bergischen Kreis entschieden haben. Die Ausbildung beim Kreis bietet ein sicheres Fundament für ihren beruflichen Weg. Gemeinsam mit vielen engagierten Kolleginnen und Kollegen können sie die Zukunft des Rheinisch-Bergischen Kreises ein ganzes Stück mitgestalten“, mit diesen Worten hieß Landrat Stephan Santelmann die neuen Auszubildenden willkommen.

Bei einem zehntägigen Einführungspraktikum lernen die jungen Frauen und Männer die vielfältigen Tätigkeitsbereiche der Kreisverwaltung kennen: vom Landschaftsschutz mit Besichtigung der Grube Cox über Informationen zu den verschiedenen Dezernaten und Ämtern bis zum Gesundheitsmanagement und Arbeitsschutz beim Kreis. In diesem Jahr steht auch wieder ein Kurs mit dem Thema „Interkulturelle Sensibilisierung“ auf dem Plan. Ergänzt wird das Programm durch eine Tour zu „metabolon“ in Lindlar und einen Besuch bei der Kreispolizei.

Nach dem Einführungspraktikum beginnt für die Bachelorstudierenden der erste Studienblock an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen (HSPV NRW) in Köln, der neun Monate dauert. Die übrigen Auszubildenden sind am 1. September in den verschiedenen Ämtern der Kreisverwaltung in ihr Berufsleben gestartet.

Jetzt noch für die Ausbildung für das Jahr 2024 bewerben

Der Rheinisch-Bergische Kreis bietet für 2024 Ausbildungen zum/zur Kreisinspektor/in mit Abschluss Bachelor of Laws, zum/zur Verwaltungsfachangestellten oder zum/ zur Verwaltungswirt/in an. Noch bis zum 30. September können sich Schulabsolventinnen und -absolventen für eine Ausbildung beim Rheinisch-Bergischen Kreis bewerben. Was sie dort erwartet, welche Vorteile eine Ausbildung beim Kreis mit sich bringt sowie viele weitere Infos zur Bewerbung finden Interessierte online unter:

www.rbk-direkt.de/

ausbildung.aspx