Kurse machen müde Menschen munter

TV Blecher legt nach den Sommerferien ein neues Programm auf.

Von Nadja Lehmann

Odenthal. Eine Prise Aktivität gefällig? Der TV Blecher startet nach den Sommerferien mit einem neuen Kursprogramm. Mit der festen Überzeugung: Für jeden Geschmack ist das richtige Workout dabei. Ein Überblick.

Im Kurs „Strong Nation“, einem revolutionären und intensiven 60-Minuten-Workout für den ganzen Körper, machen die Teilnehmer ihre Übungen zu speziell produzierter Musik. Dabei werden keine Wiederholungen gezählt, sondern es wird zum Beat trainiert. Dieser Kurs findet mittwochs um 19 Uhr oder samstags um 9 Uhr statt.

Wer gerne draußen ist, kann sich Nordic Walkern anschließen

Wer den Rhythmus lieber selbst in die Hand nimmt, der sollte es einmal mit „Drums Alive“ versuchen. Dieses einzigartige Trommel-Programm findet immer mittwochs um 18 Uhr statt und fördert – mit dem Einsatz von Sticks, einem Gymnastik-Ball und Musik – eine gesunde Ausgeglichenheit.

Lieber klassisch? Dann ist Step Aerobic am Montag um 18 oder 19 Uhr die richtige Wahl. Dahinter verbirgt sich ein dynamisches Fitnesstraining, das eine Mischung aus klassischer Gymnastik und verschiedenen Tanzelementen enthält. Entspannung, Ausgeglichenheit und Wohlbefinden bietet „Heilgymnastik“ – Tai Chi Quan dienstags um 18 Uhr. Bei diesem Kurs wird der Geist beruhigt, die Atmung reguliert: Etwas, das für Menschen jeden Alters geeignet ist. Wer lieber raus in die Natur geht und etwas für seine Ausdauer tun möchte, kann sich dem Nordic-Walking-Kurs freitags um 17 Uhr anschließen. Dabei unterstützen zwei spezielle Stöcke, die bei jeder Armbewegung neben dem Körper schwingen, den Rhythmus der Schritte beim schnellen Gehen. So ist das Training besonders effektiv und schonend zugleich, und damit auch für Menschen mit orthopädischen Problemen geeignet.

Oder eine ganz andere Richtung? So bietet donnerstags um 20 Uhr der Kurs Fitnessboxen ein Fitness- und Zirkeltraining mit Boxelementen zur Verbesserung der Koordination und Kondition. Zusätzlich lehrt der ausgebildete Selbstverteidigungstrainer die wichtigsten Techniken, um sich in Gefahrensituationen effektiv verteidigt. Ganz neu in diesem Jahr, allerdings erst nach den Herbstferien, startet ein buntes Tanzprogramm für alle Kinder ab sechs Jahre, die Spaß am Tanzen sowie Lust auf Choreographien und Beats der unterschiedlichsten Musikstile haben.

„MOVE’n’DANCE“ heißt der neue Kurs und beinhaltet verschiedene Bewegungen und Schritte von Hip-Hop bis House. Die Kinder lernen voneinander, probieren sich sowohl im Freestyle als auch in kompletten Choreographien aus. Es werden bekannte und neue Tanztrends aufgegriffen. Im Vordergrund stehen Spaß, die Förderung der Motorik und die Entwicklung des Selbstbewusstseins. Nach dem Prinzip „Jeder kann tanzen“ verbindet der Kurs Bewegung und Spaß.

Beitritt in einen laufenden Kurs ist nach Absprache möglich

MOVE’n’DANCE wird in zwei Gruppen angeboten. Dienstags um 16 Uhr startet der Kurs für Kinder zwischen sechs und acht Jahre. Direkt im Anschluss um 17 Uhr beginnt der Kurs für Kinder ab acht Jahre.

Die Kurse starten nach den Ferien. Aber auch der Beitritt in einen laufenden Kurs ist nach Absprache möglich. Ausführliche Informationen und Kontaktmöglichkeiten bietet die Webseite des Vereins: tvblecher.de