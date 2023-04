Kultur in Burscheid und Wermelskirchen macht gemeinsame Sache

Die beiden Kommunen haben schon viele Ideen für die künftige Zusammenarbeit.

Von Sabine Naber

Burscheid/Wermelskirchen. Weil Burscheid und Wermelskirchen im Bereich Kultur zukünftig gemeinsam vorankommen möchten, haben sich Kulturschaffende seit Oktober vergangenen Jahres bereits dreimal getroffen, um Ideen, Maßnahmen oder auch Handlungsprozesse zu entwickeln. Am Dienstagabend wurde jetzt zum Abschlusstreffen aller Beteiligten ins Kinder- und Jugendzentrum Megafon eingeladen.

Moderator Armin Himmelrath begrüßte neben Wermelskirchens Bürgermeisterin Marion Lück und Burscheids Bürgermeister Dirk Runge die rund 40 Kultur-Interessierten und ließ gleich Jasmin Dorner, die Kulturmanagerin beider Städte, zu Wort kommen. In einem Rückblick schilderte sie die vorläufigen Ergebnisse der drei vorangegangenen Treffen, die unter den Überschriften Auftaktveranstaltung, Offene Werkstatt und Visionen-Konferenz stattgefunden hatten. Das Ergebnis dieser Bestandsaufnahme machte deutlich, dass mit Blick auf die soziale Lage, beide Städte eine ähnliche Ausgangslage aufweisen: „Eine Herausforderung ist zum Beispiel der demografische Wandel. Der Wegweiser Kommunen empfiehlt unter anderem eine Sicherung der Lebensqualität und eine langfristige Integration“, macht die Kulturmanagerin deutlich.

Die Verkehrsinfrastruktur zeige, dass beide Kommunen über den ÖPNV miteinander verbunden sind und die Fahrradtrasse beide Städte auf der ehemaligen Bahnstrecke verbindet. Gemeinsam könnten der ÖPNV sowie die Radtrasse für Nutzende von kulturellen Angeboten attraktiver gemacht werden. Der Tourismus könnte durch die Kombination mit Kulturangeboten gestärkt werden, durch eine Zusammenarbeit könnten regionale Angebote geschaffen werden.

Fragebögen – es gab 30 Rückläufe aus beiden Städten – hätten gezeigt, dass sich Kulturschaffende vorwiegend in Vereinen organisieren, sich viele eine stärkere Vernetzung und Unterstützung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit wünschen. Unter der Überschrift Herausforderungen habe sich beispielsweise herauskristallisiert: Ohne Sponsoring gibt es keine Kunst. Aber auch, dass Kunst verbindet, es einer strukturellen Organisation bedarf, um die Zusammenarbeit weiterzuführen. Und, dass ein regelmäßiger Austausch dafür sorgt, dass Ideen entwickelt werden. Gewünscht werden unter anderem gemeinsame Kulturstammtische, dass der Seniorenbeirat und der Beirat für Menschen mit Behinderungen einbezogen werden, es Ansprechpartner vor Ort in beiden Städten und einen gemeinsamen Kulturausschuss geben soll. Kinder und Jugendliche sollen beispielsweise bei Foto- oder Autorenwettbewerben begleitet werden, ein Kulturbus soll zwischen den Städten hin und zurück fahren.

Struktur und Zuständigkeiten müssen noch geklärt werden

Im Anschluss an diesen Rückblick konnten sich die Gäste erst einmal am kleinen Büffet im Megafon-Café stärken, bevor sich Interessierte zu Diskussionsrunden an Stehtischen zusammenfanden, die unter den Überschriften Struktur, Öffentlichkeitsarbeit und Projektorganisation an drei Stellen platziert waren. Hier wurde notiert, was außerdem noch gewünscht wird. Betont wurde, wie wichtig es sei, dass die Akteure beider Städte zusammenkommen, sich austauschen. Auch Zuständigkeiten sollten in einem interkommunalen Kulturausschuss noch geklärt werden. Und weil man sich einig war, dass es ohne Sponsoren nicht funktionieren könnte, sollten Fördermöglichkeiten vorgestellt werden. Und die Räume, in denen Veranstaltungen stattfinden können, sollten in der jeweils anderen Stadt bekanntgemacht werden. Auch wurde angeregt, Kulturangebote auf Plakaten oder Infostellen in beiden Städten zu bewerben. Dass die Informationen immer aktuell sind, dafür sollten Mitarbeitende der beiden Rathäuser Sorge tragen.

Am Ende waren sich Bürgermeisterin Lück und Bürgermeister Runge einig: „Wir hoffen, dass die gemeinsame Handlungsempfehlung von der Politik unterstützt wird.“

Kulturentwicklungsplan

Unter Berücksichtigung der Wünsche und Hinweise der Kulturschaffenden an diesem Abschlusstreffen, wird Kulturmanagerin Jasmin Dorner den Kulturentwicklungsplan fertigstellen. Und ihn in einer gemeinsamen Kulturausschusssitzung im Herbst der Politik vorlegen. Wird der Plan beschlossen, geht es an die Umsetzung. Eine Übersicht über die unterschiedlichen Spielstätten hat Jasmin Dorner ebenfalls in Arbeit. Ein laufender Prozess, der vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen für die ersten drei Jahre gefördert wird.