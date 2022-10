Kulinarisches Wochenende

Die Wirtschafts- und Werbegemeinschaft „Wir für Burscheid“ lädt zu Samstag, 8. Oktober, und Sonntag,

9. Oktober, zum Kulinarischen Wochenende auf den Burscheider Marktplatz ein.

Dort locken viele Köstlichkeiten von regionalen Anbietern: Spezialitäten vom Wild und vielfältige Burger-Variationen von fleischig bis vegan; Elsässer Flammkuchen und schwäbische Spezialitäten wie hausgemachte Käsespätzle und Maultaschen ebenso von fleischig bis vegan;

Weine aus Alzey sowie Biere und Fassbrause; Kuchen, Torten und Pralinen; italienische Spezialitäten von Antipasti bis Salsiccia – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Am Samstag öffnen die Stände von 16 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Marktplatz. „Die Burscheider Geschäfte unterstützen das Fest mit einem verkaufsoffenen Sonntag und besonderen Angeboten“, kündigt Ute Hentschel, die Sprecherin der Werbegemeinschaft, an. -nal-