Künstlerin setzt auf politische Werke

Kultur-Badehaus

+ © Nadja Lehmann Eine Umsetzung voller Fantasie, das Thema ist jedoch aktuell und realistisch: Wie bewegen wir uns fort? © Nadja Lehmann

Im Kultur-Badehaus ist heute Abend Vernissage: Ellen Loh-Bachmann („Eloba“) stellt ihre Werke bis 29. März aus.

Von Nadja Lehmann (Text und Fotos)

Auf den ersten Blick wirken Ellen Loh-Bachmanns Bilder wie zauberhafte, entrückte Welten. Wie eine Woge der Fantasie und Surrealität. Doch dieser Eindruck täuscht. Man muss sich Zeit nehmen für ihre Werke, sich darauf einlassen, eintauchen. Ellen Loh-Bachmann alias „Eloba“ ist eine zutiefst politische Künstlerin, ihre Themen speisen sich aus Begegnungen, Reisen und der Weltlage, die sie in ihren Werken wie in einem Brennglas erfasst. Hinter den lodernden Farben und den welligen Formen steht eine klare Aussage, ein Programm – und ein leidenschaftliches Plädoyer für Europa. Heute Abend wird die Ausstellung „Panta rhei“ im Kultur-Badehaus eröffnet.

+ Schaufensterpuppe vor dem „Polyptychon der Visionen“, in dem Loh-Bachmann Rettungsaktionen der Zukunft entwickelt. © Nadja Lehmann

Das Campen und das Wohnmobil seien ihre Sache nicht, bekennt Ellen Loh-Bachmann lächelnd. Das Reisen aber dafür umso mehr. Mit Ehemann und Auto hat sie sich auf den Weg gemacht. Quer durch Europa. „Nur Griechenland fehlt noch“, sagt sie. Von dieser Tour erzählen ihre Bilder: Eines zeigt den Berg der Kreuze in Litauen, ein weiteres das keltische Kreuz Irlands. In einem Bild schimmert die Orgel auf, auf der der finnische Komponist Jean Sibelius spielte.

Das Interessante daran, wie auch die Kulturvereinsvorsitzende Jelle von Dryander sofort erkennt: Loh-Bachmann erzählt von Europa als eine Bewohnerin des Kontinents, gleichzeitig aber auch als Fremde. Denn nach ihrem Studium in Hamburg ist die gebürtige Gießenerin nach Peru ausgewandert und hat später in Mexiko Kunst studiert. Rund 20 Jahre hat sie in Lateinamerika gelebt. Eine Internationalität, eine Weite des Blicks, die sie mitgebracht hat. Nun ist sie wieder in Deutschland, lebt und arbeitet in Leverkusen.

„Ich fotografiere und mache vor Ort kleine Zeichnungen“, beschreibt sie ihre Arbeitsweise. Die Bilder aber, die anschließend entstehen, setzt sie aus Versatzstücken zusammen, komponiert sie gänzlich neu. „Erfundene Bilder“, sagt die Künstlerin selbst dazu.

Auf Burscheid, auf das Kultur-Badehaus hat sie sich gezielt vorbereitet. Hat geplant, was sie zeigt und was in das spezielle Ambiente passt. „Meistens lande ich bei Blau und Grün“, sagt sie mit Blick auf ihre Werke, die sie nach Höhe, Format und Farbe ausgewählt hat. Und sie hat sich inspirieren lassen. Von der Litfaßsäule beispielsweise, die Loh-Bachmann mit bunten Kratzzeichnungen dekoriert hat („Das hat mir großen Spaß gemacht“); von den raumtrennenden Säulen, an denen sich keck die „Hallos“ emporranken: Gipsfiguren nach lebenden Menschen, die sich Abdrücke vom Gesicht nehmen ließen, und deren Körper aus Telefonbüchern aus aller Welt bestehen.

+ Heute Abend ist Ausstellungseröffnung: Ellen Loh-Bachmann alias Eloba kommt mit ihren Werken ins Kultur-Badehaus. © Nadja Lehmann

„Ich setze mich mit Menschen und der Welt auseinander“, sagt Ellen Loh-Bachmann und zeigt anhand ihres wandfüllenden „Polyptychon der Visionen“, wie sie das tut: Ausgangslage ist die dunkle unwirtliche Stadt; es geht weiter zum Reagenzglas, in dem Pflanzen gezüchtet werden, bis zum Ozonloch, das mit einem Seil vernäht ist, und den in Tüten verpacktem Regenwasser: Ökologisch-utopische Visionen, mit denen Loh-Bachmann von der Heilung der bedrohten Erde träumt.

Die Künstlerin schaut und registriert

Es sind Themen von drängender Aktualität, die sich der Betrachter erschließen muss. Denn auf den ersten, vielleicht flüchtigen Blick kommt „Polyptychon der Visionen“ fast so schön und unbeschwert wie die Monet´schen Seerosenbilder daher, wie ein blaugrüner Blick in Unterwasserwelten.

Übrigens: Ein Werk, 5,60 Meter breit, das sich jederzeit noch verändern kann, wie Loh-Bachmann sagt: „Ich erweitere gern.“

Sie reagiere in ihren Bildern auf alles, was auf sie einstürze, bekennt die Künstlerin. „Ich packe ganz viel rein. Das aber nicht so direkt.“ So wird ein Gesicht bei ihr schon mal zu einem Abbild des Transportwesens, in dem die Augen aus Schiff und Lkw bestehen und der Mund den Blick in eine Flugzeugkabine gestattet.

Ellen Loh-Bachmann schaut und registriert. Die Armut in Äthiopien, wo ihre Tochter lebt: Den Gegensatz zwischen Lebenskampf und Saturiertheit macht sie mit dem Bild „Euroburger“ deutlich, in dem ein dick belegter Burger einer schmalen wassertragenden Frau gegenübersteht.

Was aus allen Bildern spricht, ist eine tiefe Zuneigung. Zu Europa. Zu der chaotischen, oftmals gefährdeten Welt. Ellen Loh-Bachmanns Werke machen deutlich, dass es viel zu bewahren gilt, und sie drücken die Hoffnung aus, dass dies gelingt.

Ausstellung „Panta rhei“

ERÖFFNUNG Vernissage ist heute Abend um 19.30 Uhr im Kultur-Badehaus, Bürgermeister-Schmidt-Straße 7c.

LAUFZEIT Die Ausstellung läuft bis zum 29. März.

ÖFFNUNGSZEITEN Donnerstags und freitags ist von 18 bis 20 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr, sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Finissage ist am Sonntag, 29. März, 16 Uhr.

VITA Ellen Loh-Bachmann stammt gebürtig aus Gießen, hat in München und Hamburg sowie später in Mexiko studiert. Heute lebt und arbeitet sie in Leverkusen, ist dort Kunstbeauftragte der Europa-Union sowie Vorsitzende der AG Leverkusener Künstler. Sie malt, bildhauert, macht Installationen.