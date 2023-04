Künstlerin singt mit geschlossenem Mund

Das war, jawohl, einzigartig! Bauchsängerin Sabine Murza alias Murzarella begeisterte im Kulturbadehaus.

Von Peter Klohs

Burscheid. Die altehrwürdige Kunst des Bauchredens erfreut bereits lange Zeit die Menschen und hat Stars des Genres wie Sascha Grammel hervorgebracht. Aber Bauchsingen? Das geht?, fragt man sich. Aber das scheint so zu sein, denn Sabine Murza, die sich Murzarella nennt, behauptet es. Und wenn man weiß, dass sie mit ihrer Kunst bereits diverse Preise gewonnen hat, dann wird man hellhörig und neugierig. Die Interessierten hatten am Samstagabend im Kulturbadehaus Burscheid die Gelegenheit, die Künstlerin bei ihrer Arbeit zu beobachten.

Murzarellas Music Puppet Show beginnt mit einem Sologesang der in zahlreichen Musicals gestählten Murza: „I feel good“, unterlegt mit einem speziellen deutschen Text. Aber dann geht es richtig los: Der Kakadu Dudu, eine große Handpuppe, stört die Aufführung durch lautstarkes Dazwischenkreischen. Er wird aus seiner Kiste geholt und ist nunmehr Teil der Show, ein frecher Vogel, der vor der Murzarella null Respekt hat, ihre Orangenhaut verspottet und ihren Gesang scheußlich findet.

Neben Dudu sind die Puppe Frau Adelheid, die mehr oder weniger selbst ernannte Managerin der Künstlerin, sowie die Kanalratte Kalle (mit Schalke-Schal und Ruhrpott-Dialekt) ihre Partner. Also muss Murza in vier verschiedenen Stimmen sprechen. Oder besser: Singen. Denn das können ihre Bühnenpartner allesamt so gut wie ihre „Herrin“: Von „Ich bin von Kopf bis Fuß . . .“ (Frau Adelheid) über den Highway, der zur Hölle führt (AC/DC) bis hin zur Königin der Nacht (Mozart) reicht das Repertoire. Ergänzt von den gesprochenen Sequenzen ergibt das in knapp 100 Minuten vor den mehr als 60 Besuchern eine Show, die auf ausgesucht hohem Niveau gute Laune verbreitet, ohne jemals platt oder unter der Gürtellinie daherzukommen.

Mozart singen mit geschlossenem Mund – das geht

Wie viel Ausdrucksmöglichkeiten in der Bewegung einer Hand liegen (zwischen Grazie und beleidigter Leberwurst) und welche Emotionen mit der bloßen Drehung des Handgelenks transportiert werden können, zeigt Murza dem staunenden Publikum. Der Höhepunkt des Gesangs ist die Mozart-Arie. Wie, um alles in der Welt, kann man eine Koloratursopranarie singen, ohne den Mund zu bewegen? Die Gäste sitzen und staunen, und Murzarella muss die Show für zwei Minuten unterbrechen, da der spontane Beifall für diesen Geniestreich einfach nicht enden will.

Auch groß: Gemeinsam mit Dudu (der auf dem rechten Arm sitzt) und Frau Adelheid (links) singt die Künstlerin in drei unterschiedlichen Stimmen am Ende der Show: „Time to say goodbye“, (Dudu: „Da komme ich ja in die Spontanmauser.“), voller Herzblut und Hingabe, genau so wie sie kurz davor die Hymne „You raise me up“ dargebracht hat. Dass auch „Atemlos“ und ein bekanntes Lied von Andrea Berg Teil des Ganzen sind, wirkt nicht nervig, sondern lustig. Ein fulminantes „TNT“ (Kalle liebt Heavy Metal) beendet die Aufführung.

Auch wenn man, wie der Verfasser dieser Zeilen, in den vergangenen Jahren viele Kulturangebote wahrgenommen hat, bleibt diese Show wohl lange im Gedächtnis. Das war, jawohl, einzigartig.