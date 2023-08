Künstlerin hält den flüchtigen Moment fest

Stephanie Binding stellte als Erste im Kulturbadehaus aus. Zum zehnjährigen Bestehen kehrt sie zurück.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Der kleine Junge trägt einen lustigen Dreispitz auf dem Kopf. Doch sein Blick ist kritisch, intensiv, ernst. Auf dem nächsten Bild hält eine junge Frau ihr Kind im Arm und ist ganz darin gefangen. Das Kind aber dreht sich zum Betrachter, mit einem kleinen verschmitzten Lächeln. Ein intimer Moment.

Stephanie Bindung hat einen besonderen Blick für Kinder. Auf vielen ihrer Radierungen tauchen sie auf. Mal ganz schemenhaft, unscharf, versunken in die Kommunikation mit einem Fuchs. Mal mit einem Erwachsenen, der ihnen vorliest. Mal vor unruhigem bedrohlichem Hintergrund mit Laternen in der Hand, mit denen sie der Dunkelheit trotzen.

Es sind Bindings Kinder und ihr Mann, ihr Alltag, aus dem sie ihre Inspiration schöpft. „Vor zehn Jahren habe ich einsame Straßen bei Nacht gezeichnet“, sagt sie. „Jetzt nicht mehr, mein Leben ist ein anderes.“ Entstanden sind auf diese Weise sehr persönliche Bilder. Von heute an stellt Stephanie Binding im Kulturbadehaus aus, Vernissage ist heute um 19.30 Uhr in der Bürgermeister-Schmidt-Straße 7c.

Burscheid und Binding – das ist ein Wiedersehen

Dort ist sie keine Unbekannte. Im Gegenteil, es ist ein Wiedersehen, ein Deja-vu. Denn das Kulturbadehaus feiert das zehnjährige Bestehen seiner Ausstellungsreihe Bildender Kunst – ein künstlerischer Marathon, der Vorstandsmitglied Heinz-Peter Knoop zu verdanken ist. Die erste Künstlerin, die vor zehn Jahren ausstellte, war: Stephanie Binding. „Es ist unglaublich interessant, zu sehen, wie sie sich weiterentwickelt hat“, findet Knoop, der selbst als Bildhauer arbeitet. Vertraut aber ist ihm manches doch immer noch an Bindings Sujets: Ein paar einsame Straßen gibt es nämlich immer noch.

Aber auch den kraftvollen Zugriff in die Dreidimensionalität. Mitten im Badehaus steht wuchtig eine Kuh mit dem Hirten, links davon ein kompakter Frosch. Das filigrane Modell in der Vitrine zeigt, dass zu Kuh und Hirte eigentlich noch ein Kälbchen gehört. „Mit Kriegsbeginn in der Ukraine wurde Bronze aber unerschwinglich“, sagt Stephanie Binding. Vielleicht wird es sich eines Tages noch dazugesellen. Die Plastik aber wird in jedem Fall nach Würselen-Bardenberg übersiedeln: Ein dortiger Kulturverein hat sie erworben. „Dieses ehrenamtliche Engagement ist so wichtig und kostbar“, unterstreicht Bindung. Über die „große Herzlichkeit“ der Burscheider Aktiven gerät sie ins Schwärmen, über Hilfsbereitschaft und Unterstützung: Beispielsweise beim Ausladen von Kuh und Hirte, bei dem auch Neu-Sponsor Werner Hambüchen beherzt mit anpackte. Eine „kleine Geste“ nennt er seine finanzielle Hilfe bescheiden.

Ausgangspunkt ihres Schaffens ist für Stephanie Binding immer die Zeichnung. „Ich liebe es, zu schauen“, sagt sie. Stift und Block sind immer dabei, zügig hält sie fest, was ihr wichtig erscheint. „Man konzentriert sich aufs Wesentliche. Es ist eine intuitive Selektion“, sagt sie.

+ Stephanie Binding hat als Mutter einen besonderen Blick für Kinder. © Nadja Lehmann

Auf diese schnell erfassten Zeichnungen, die das Flüchtige, Vergängliche festzuhalten suchen, greift sie zurück, wenn der Weg weiter geht, hin zu Radierung oder Plastik. „Darin mündet alles, fließt alles ein“, sagt Stephanie Binding. Ein Prozess, der manchmal kurz sei, manchmal aber auch Monate dauere. „Es ist ein komplexer Vorgang, den ich sehr analytisch durchdenke. Ich übersetze das Gesehene in Beschichtungen und Lacke.“ Bevorzugtes Ausdrucksmittel: die Radierung. Sehr kritisch sei sie mit sich: „Ich fühle mich wie mein eigener Fußballtrainer.“

„Reingeboren“ sei sie in die Kunst, genauso wie es heute bei ihren beiden Söhnen der Fall sei, sagt die gebürtige Aachenerin, die in der Kindheit keinen schöneren Platz kannte als das Atelier des Vaters, Wolfgang Binding: „Einen Urlaub ohne Aquarellkasten gab es nicht.“ Während die Geschwister irgendwann andere Richtungen einschlugen, habe sie immer weitergemacht: „Ich war mit meinem Vater viel unterwegs, um gemeinsam zu zeichnen. Seitdem er nicht mehr gut sehen kann, geht das nicht mehr. Das vermisse ich sehr.“ Austausch, konstruktive Kritik, Gespräche auf Augenhöhe: „Mein Vater war mein erster Lehrer.“

Binding studierte Bildhauerei und Grafik in Bremen und Wien, lebt heute im süddeutschen Reutlingen, wo sie am Zeicheninstitut der Uni Tübingen unterrichtet. „Dort kommen Menschen aller Fakultäten zusammen, die gerne zeichnen“, erzählt sie. Ein Ort der Inspiration. „Es ist ein Segen, mittendrin zu sein.“ Im Institut. In der Familie.

Hintergrund

Die Ausstellung „zeichnen, drucken&gestalten“ von Stephanie Binding läuft bis zum 27. August im Kulturbadehaus Burscheid. Vernissage ist heute Abend um 19.30 Uhr. Das Kulturbadehaus ist donnerstags und freitags von 18 bis 20 Uhr, samstags von 11 bis 17 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.