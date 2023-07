KSK hat sich für die Kunden herausgeputzt

Rundum modernisiert präsentiert sich das Geldinstitut vom 20. Juli an.

Burscheid. Baustellen in der Innenstadt, wohin das Auge fällt: In vorderster Front natürlich das Haus der Kunst, dann der Straßenzug Bürgermeister-Schmidt-Straße, an dem Kanalbauarbeiten zu beiden Seiten laufen, und wer die Kreissparkasse betrat, sah sich sogar dort noch baulichen Veränderungen gegenüber. Doch das ist schon bald Geschichte. Denn: „Die Modernisierung der Regional-Filiale Burscheid der Kreissparkasse Köln befindet sich auf der Zielgeraden“, teilt Sprecher Christoph Hellmann mit. Donnerstag, 20. Juli, ist der erste Geschäftstag in den neugestalteten Räumen geplant.

So kommen Kunden in die neue Filiale

Die Regional-Filiale ist ab dann wieder und ausschließlich über den Eingang an der Hauptstraße zu erreichen. Dort befindet sich dann auch das Foyer mit den Selbstbedienungsgeräten. Das gesamte Sparkassenteam ist ab dann in diesem Gebäudeteil für seine Kundinnen und Kunden erreichbar. Der bisherige zweite Eingang Bürgermeister-Schmidt-Straße ist daher nicht mehr erforderlich und entfällt.

Kurzer Rückblick: Gestartet hatte die Kreissparkasse Köln ihre Modernisierung in Burscheid im September. „Der Geschäftsbetrieb konnte währenddessen auf anderen Flächen innerhalb des Gebäudes fortgeführt werden“, sagt Hellmann. Im Rahmen des Umbaus erhielten die Bestandsflächen einen neuen Zuschnitt und Struktur; zugleich wurde die Filiale nach einem modernen Raumkonzept umgestaltet. So geht das neue Selbstbedienungsfoyer während der Öffnungszeiten unmittelbar in die Kundenzone über, die mit neuen Serviceplätzen und Team-Arbeitsplätzen für die Mitarbeitenden ausgestattet ist. Im Hintergrund sowie auf der Empore sind neue Büroräume mit moderner Medientechnik entstanden: Dort erhofft sich die KSK nach eigenen Worten „eine optimale Umgebung für Beratungsgespräche“.

„Unser Dank gilt den Handwerkerinnen, Handwerkern und weiteren helfenden Händen, denen es mit großem Einsatz gelungen ist, die Modernisierung pünktlich fertigzustellen“, sagt Dirk Neubuß, Regionaldirektor der Kreissparkasse Köln in Burscheid. „Unsere Kundinnen und Kunden dürfen sich auf eine moderne Sparkassenfiliale freuen und sind herzlich eingeladen, uns zum Willkommenstag am 27. Juli zu besuchen.“

Denn Start ist zwar schon am 20. Juli: Eine Woche später will das Geldinstitut aber die Gelegenheit nutzen, um ganz entspannt mit den Kunden ins Gespräch zu kommen. An diesem Tag haben nämlich alle Interessierten die Möglichkeit, sich während der üblichen Öffnungszeiten in geselligem Rahmen gemeinsam mit den Beraterinnen und Beratern ein Bild von den runderneuerten Räumlichkeiten zu machen.