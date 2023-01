Kreisstraße 2: Bauarbeiten verzögern sich wegen der Witterung bis März

Ursprünglich sollte die Sperrung Ende 2022 aufgehoben werden.

Burscheid. 13 Monate mindestens, so lautete einst die Ankündigung, bleibe die Kreisstraße 2 dicht. Sie wurde nach dem Starkregenereignis vom Juli 2021 zur Großbaustelle, muss stellenweise von Grund auf neu aufgebaut werden. Nun gibt der Rheinisch-Bergische Kreis ein Update.

„Die Arbeiten an der Kreisstraße 2 konnten insbesondere aufgrund der widrigen Witterung im Dezember nicht wie geplant abgeschlossen werden“, teilt der Kreis mit. Und weiter: „Die noch fehlenden Arbeiten werden jetzt so schnell wie möglich bei geeigneter Witterung und entsprechender Verfügbarkeit der unternehmerischen Bauleistungen nachgeholt.“ Dies soll nach aktueller Planung bis zum 31. März verwirklicht werden. Die aktuelle Sperrung des Streckenabschnittes war ursprünglich bis Ende 2022 vorgesehen gewesen.

Das Amt für Kreisstraßen und Verkehr des Rheinisch-Bergischen Kreises erneuert seit dem 22. November 2021 die K2 einschließlich des Rad-Gehweges und des Brückenbauwerks über den Murbach. Die Bauarbeiten sind aufwändig: Sie umfassen zu einem die Erneuerung des gebundenen Fahrbahnoberbaus, die Erneuerung und Verbreiterung des Radweges, die Neuordnung der Straßenentwässerung, die Erstellung eines Amphibienleitsystems, sowie die Deckenerneuerung von der Einmündung Dohm/Irlermühle bis Paffenlöh einschließlich der Rad-Gehwege in Blasberg.

Mit der Baumaßnahme wird auch der Brückendurchlass des Murbaches neu gebaut und für künftige Starkregenereignisse zu- und durchflussoptimiert. Zusätzlich werden die Schäden aus dem Starkregenereignis vom Juli 2021 am Rad-Gehweg der Kreisstraße in Höhe Lämgesmühle sowie die Schäden an der Uferböschung entlang der städtischen Straße Dohm saniert und gegen künftige Starkregenereignisse widerstandsfähiger neu aufgebaut.

Der Rheinisch-Bergische Kreis bitte für die Gesamtsituation, die sich im Rahmen der Straßensperrung ergebe, um Verständnis, heißt es dazu abschließend aus Bergisch Gladbach. nal