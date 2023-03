Kreissparkasse Köln feiert 100-jähriges Bestehen

Im März 1923 gründeten zwei Landkreise einen Zweckverband.

Von Nadja Lehmann

Stolze 100 Jahre hat die Kreissparkasse Köln auf dem Buckel: Im März 1923 gründeten die damaligen Landkreise Köln und Mülheim am Rhein einen Zweckverband mit dem Ziel, im Verbandsgebiet eine Sparkasse zu betreiben. Dafür vereinigten sich die Spar- und Darlehenskasse des Landkreises Köln und die Kreissparkasse Mülheim am Rhein zu einem neuen leistungsfähigen Institut – die Geburtsstunde der Kreissparkasse Köln als Zweckverbandssparkasse. Und diese betreibt bekanntlich auch Filialen in Burscheid und Hilgen. Zuwachs inklusive: Noch in diesem Jahr gesellt sich die bis dahin selbstständige Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen unter das Kölner Dach.

„Durch die Zweckverbandssparkasse erhielt das Kölner Umland ein regionalwirksames Bindeglied, deren Einfluss sich auch weitere Sparkassen und deren Gewährträger nicht entziehen konnten“, sagt Sprecher Christoph Hellmann. In der Zweckverbandssparkasse Kreissparkasse Köln sind einschließlich der im August anstehenden Aufnahme der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen insgesamt sechs Kreissparkassen, zehn Stadtsparkassen und zehn Gemeindesparkassen aufgegangen. Den heutigen Zweckband der Kreissparkasse Köln bilden vier Landkreise: der Rhein-Erft-Kreis, der Rhein-Sieg-Kreis, der Rheinisch-Bergische Kreis und der Oberbergische Kreis. „Damit sind der Zweckverband und die von ihm getragene Kreissparkasse Köln verbindende Elemente zwischen den beiden Rheinseiten“, hebt Hellmann hervor.

Geldinstitut versteht sich als Partner in der Kommune

Die Entwicklung der Kreissparkasse Köln zu einer Großsparkasse ist eng mit der seinerzeitigen Bildung und der Weiterentwicklung des Zweckverbands verbunden. Denn die Zweckverbandslösung habe sich als geeignetes Mittel erwiesen, kommunalpolitische Überlegungen mit den kreditwirtschaftlichen Interessen der Sparkasse in Übereinstimmung zu bringen, erklärt der Sparkassensprecher. So ist die Kreissparkasse Köln sowohl für die Gemeinden, Städte und Kreise im Zweckverbandsgebiet als auch für die Unternehmen, das Handwerk und Gewerbe sowie die Bürgerinnen und Bürger vor Ort ein kompetenter und verlässlicher Finanzpartner. In Burscheid hat sie sogar noch eine ganz besondere Rolle inne: Die so genannte „Burscheid-Stiftung“ macht Projekte möglich, die sonst nicht oder nur schwer realisiert werden könnten. So erhielt die finanziell angeschlagene Musikschule Unterstützung aus diesem Topf. Mit insgesamt 14 Stiftungen engagiert sich das Geldinstitut fürs Gemeinwohl.

Darüber hinaus leistet die Kreissparkasse Köln einen Beitrag zur Schaffung ausgewogener Wirtschaftsstrukturen, beispielsweise durch die Förderung und Begleitung von Existenzgründungen.

100 Jahre – das verlangt nach einer Feier. Alexander Wüerst, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Köln, begrüßte deshalb in der Kassenhalle am Neumarkt Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kundenkreis im Rahmen einer Matineeveranstaltung.

„Wir freuen uns, dass der Zweckverband auf eine 100-jährige, eng mit der Kreissparkasse Köln verbundene Geschichte zurückblicken kann. Das Jubiläum erinnert uns daran, dass Beständigkeit und Kontinuität wichtige Werte sind, die in einer Welt des ständigen Wandels oft zu kurz kommen. Auch können Jubiläen dazu anregen, uns bewusstzumachen, welche Herausforderungen in der Vergangenheit gemeistert wurden und welche in Zukunft bewältigt werden müssen“, unterstrich Alexander Wüerst in seiner Ansprache.

Das sah Frank Rock, Landrat für den Rhein-Erft-Kreis, in seiner Funktion als Vorsteher des Zweckverbands sowie Vorsitzender des Verwaltungsrats der Kreissparkasse Köln, ähnlich. In seiner Rede skizzierte er die historische Entwicklung des Zweckverbands und seine Bedeutung für die Region.

„Im Laufe der letzten 100 Jahre hat sich der Zweckverband zusammen mit der Kreissparkasse Köln zu einer wichtigen Klammer unserer Region und einer starken Gemeinschaft entwickelt, die aktiv zum Wohl der Region beiträgt und für elementare Interessen der Bürgerinnen und Bürger eintritt. Dabei gilt für den Träger gerade in den gegenwärtigen schwierigen Zeiten mehr denn je, der Sparkasse in der Erfüllung ihrer Aufgaben den zuweilen erforderlichen politischen Rückhalt zu bieten.“

Gedanken über Heimat und Regionalität machte sich anschließend ein Festredner von Rang: Professor Dr. Heribert Prantl, Autor und Kolumnist der Süddeutschen Zeitung.