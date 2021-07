Kreis ordnet Brandschutzwache an

Sicherheit

Erneut fällt das achtgeschossige Haus am Akazienweg wegen Mängeln am Brandschutz auf.

Von Anja Wollschlaeger

Das achtgeschossige Haus mit 60 Wohnungen und mehr als 100 Mietern am Akazienweg 19 ist erneut in den Fokus der für den Brandschutz zuständigen Behörde gefallen. Das Bauamt des Rheinisch-Bergischen Kreises, das für Burscheid, Kürten und Odenthal zuständig ist, hat angeordnet, dass der Brandschutz in dem Gebäude sichergestellt werden muss. Die Veränderungen sind augenfällig.

Im Innenhof des Hauses sind zwei Treppenanlagen aus Gerüstbauteilen aufgestellt. Am Mittwoch installierten Handwerker dort noch eine Beleuchtung. Weniger auffällig ist das graue Wohnmobil, das seit einigen Wochen vor dem Gebäude parkt. Ein schlichter Hinweiszettel trägt die Aufschrift „Brandschutzwache“.

Die Räumung stand kurzfristig bevor

Am 1. August sah es noch so aus, als stünde die Räumung des Gebäudes kurz bevor. Alexander Schiele, Pressesprecher des Rheinisch-Bergischen Kreises erklärt, was sich an diesem Morgen abgespielt hat: „Die Anwohner sollten an diesem Tag über die kurz bevorstehende Räumung informiert werden.“ Doch so weit kam es nicht. Der Hauseigentümer habe kurzfristig Maßnahmen umgesetzt. Ansonsten hätten die Mieter innerhalb weniger Tage ausziehen müssen, bestätigt Schiele. Ein Bewohner des Hauses sah am 1. August Polizisten vor dem Gebäude, die wohl auf Verstärkung der Bereitschaftspolizei warteten.

Bei der Kreispolizei heißt es zu dem Vorfall: „Es gab Koordinierungsprobleme. Wir waren unterwegs, aber die Maßnahmen der Kreisverwaltung sind ausgesetzt worden.“

Schiele sagt: „Die Mängel waren schon länger bekannt. Wir mussten feststellen, dass die Brandmeldeanlage nicht funktioniert hat, aber die Räumung konnte abgewendet werden.“

In allen drei Kommunen, die das Bauamt betreut, gibt es keine ähnlichen Fälle, so Schiele. Das Haus in Hilgen war schon 2017 ins Visier der Beamten gefallen. Auch damals wurden eine Brandschutzwache eingesetzt und die Aufstellfläche für eine Drehleiter freigeräumt. Der damalige Eigentümer, Adler Real Estate, verwies darauf, dass der Brandschutz in dieser Art in den Jahren zuvor nie kontrolliert worden war. Die Firma hatte das Gebäude 2014 gekauft. Inzwischen hat wohl ein weiterer Eigentümerwechsel stattgefunden. Die für die Mieter ansprechbare „Gebäudewirtschaft Nord GmbH“ war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Laut Pressesprecher Schiele ist das Bauamt mit dem Eigentümer nun wegen längerfristiger Maßnahmen im Gespräch. Unter anderem soll das Treppenhaus umgebaut werden. Schon 2017 war bekanntgeworden, dass Brandschutztüren fehlen und Zählerkästen am falschen Ort angebracht seien.

Brandschutzwache ist rund um die Uhr im Haus

Die Bewohner des Hauses haben sich an den Wachdienst wohl inzwischen gewöhnt. Am Mittwoch spazierte ein Mann mit Hund aus dem Eingang und sagte kurz angebunden: „Jetzt ist alles in Ordnung.“ Ein anderer sagte: „Wir haben uns an den Wachdienst gewöhnt. Das sind alles nette Leute.“

BRANDSCHUTZWACHE AUFGABEN Zu den Aufgaben der Brandschutzwache gehört die Kontrolle der Flucht- und Rettungswege, die Überwachung der Brandmeldeanlage, bei Bedarf auch Erstlöschmaßnahmen, und das Einleiten der Evakuierung sowie der Kontakt zur Feuerwehr. ANORDNUNG Das Bauamt des Rheinisch-Bergischen Kreises hat die Brandschutzwache angeordnet. DIENSTZEITEN Die Brandschutzwache ist 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche im Haus Akazienweg 19 eingesetzt. AUSSTATTUNG Die Brandschutzwächter sind selbst mit Feuerlöschern ausgestattet.

Auslöser für die Kontrollen war 2017 die Katastrophe im Londoner Grenfell Tower. Nach dem Brandunglück habe das zuständige Amt erstmal geprüft, welche Gebäude überhaupt Hochhäuser sind. Dabei habe man auch die Gebäude mittlerer Höhe in den Fokus gerückt. Und dabei habe sich herausgestellt, dass das Haus am Akazienweg 19 eines jener Gebäude sei, bei denen die letzten Kontrollen mit am weitesten zurückgelegen hätten, sagte eine Kreissprecherin seinerzeit.