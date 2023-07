Kreativ sein, Malen, Tanzen und Musikmachen

Anmelden für die verschiedenen Kulturrucksack-Projekte.

Burscheid. Der Kulturrucksack ermöglicht es seit vielen Jahren Kindern und Jugendlichen, kulturelle Angebote in Anspruch zu nehmen und selbst kreativ zu werden. Seit April ermöglicht das Landesprogramm Kulturrucksack NRW spannende Projekte auch in Burscheid. Im August wird für Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren wieder ein buntes Programm geboten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei. Interessierte dieser Zielgruppe können sich noch für die kostenlosen Workshops im August anmelden.

KulTourTaxi stoppt in Hilgen-Neuenhaus

Am 19. August kommt das

KulTourTaxi in das Stephanus-Zentrum der evangelischen Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus. Die Künstlerin Leslie Wist zeigt, wie Naturmaterialien auf der Leinwand zu Kunst werden. Eine Anmeldung ist direkt bei Leslie Wist möglich: wistart@web.de.

Workshops fürinternationale Tänze

In drei Workshops – am 12., 13. und 19. August – können im Kinder- und Jugendzentrum Megafon verschiedene Tanzstile erlernt und dazu passende eigene Kostüme gestaltet werden. Zum krönenden Abschluss werden die erlernten Tänze auf der Bühne des diesjährigen Internationalen Festes am 26. August vor Publikum aufgeführt. Die Anmeldung zu den Workshops ist

per E-mail möglich,

megafon@kjr-lro.de .

Vom ersten Song bis zur Aufnahme

Der Titel des Projektes „Vom ersten Song bis zur Aufnahme“ verrät bereits den spannenden Inhalt: Wer einen eignen Song aufnehmen möchte, kann sich unter info@musikschule-burscheid.de anmelden. Das Projekt findet am 19. August statt.

Der Kulturrucksack wird vom Land NRW gefördert

Mit dem Förderprojekt „Kulturrucksack NRW“ ermöglicht die Landesregierung Angebote der kulturellen Bildung für Kinder- und Jugendliche zwischen 10 und 14 Jahren. In diesem Jahr ist der Kulturrucksack auch in Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal und Wermelskirchen mit tollen Projekten gepackt.

Programm-Broschüre

Die gemeinsame Programm-Broschüre des Kommunenverbundes liegt unter anderem im Burscheider Rathaus aus und ist online auf der städtischen Webseite einsehbar:

https://www.burscheid.de/fileadmin/user_upload/20230316-faltblatt-kulturrucksack-a5.pdf .

Hier finden Sie alle Termine – auch die Kulturrucksacktermine in den Herbstferien – sowie weitere Informationen zur Anmeldung.