Kraniche überqueren bei der Rückkehr das Bergische

Nabu bittet bei Sichtungen um Informationen. Vögel sind auf dem Weg in den Norden.

Kranichfans freuen sich: Die stolzen Vögel sind zurück! Wie der Naturschutzbund (Nabu) Leverkusen nun meldet, wurden die ersten Schwärme über Burscheid und Leverkusen bereits gesichtet. Sie sind unterwegs zu ihren Brutgebieten im Norden. Die „Vögel des Glücks“ mit ihrer typischen V-Flugformation und ihren trompetentonartigen Rufen sind im Flug durch den langen vorgestreckten Hals eindeutig von Gänsen unterscheidbar. Bis zu 80 Stundenkilometer schnell fliegen sie und verkünden jetzt den baldigen Beginn des Frühlings.

Dabei ziehen sie nicht nur tagsüber zu ihren nächsten Rastplätzen bei Osnabrück oder Berlin, sondern auch nachts. Von Spanien und Frankreich kommend, fliegen die Kraniche übers Bergische Richtung Nordosten. „Um Höhe zu gewinnen, kann man sie manchmal dabei beobachten, wie sie sich immer mehr in der Thermik in die Höhe schrauben und dabei eine eher ungeordnete Gruppe bilden“, sagt Regine Kossler, Sprecherin vom Nabu Leverkusen. Seien sie hoch genug, gehe es dann im typischen, kräftesparenden V-Zug weiter. Kossler: „Der Vogel an der Spitze des V-Zuges bereitet quasi den Weg für die nachfolgenden Kraniche. Für ihn ist das Fliegen am anstrengendsten. Wenn er müde wird, lässt er sich zurückfallen, und ein anderer übernimmt die Spitze. Durch diese raffinierte Ausnutzung der Luftströmungen kommen die Tiere gemeinsam mit weniger Anstrengung ans Ziel.“

Auch dieses Frühjahr brauche der Nabu wieder Unterstützung, um fundierte Aussagen über den Kranichzug in der Region machen zu können: Der Naturschutzbund bittet um Meldungen und Infos zu Sichtungen. Wichtige Daten dabei sind: Datum, Uhrzeit, Ort der Beobachtung, geschätzte Anzahl der Kraniche und Flugrichtung. -nal-

Kontakt: Tel. (02 14) 50 64 24, oder per E-Mail: meldungen@nabu-leverkusen.de