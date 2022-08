Kramerhaus: Architekt stellt Bauantrag

Burscheid. Schon aus Neugier sieht Michael Corts immer wieder mal am einstigen Kramerhaus vorbei. Denn dort soll irgendwann das Tri-Café einziehen, in dem sich Corts als Vorstandsmitglied engagiert. „Unser Standort hier ist ja nicht so glücklich“, sagt der 67-Jährige mit Blick auf die derzeitige Verankerung des Tri-Cafés in der Bürgermeister-Schmidt-Straße 25. Das Haus liegt zwar durchaus idyllisch, aber eben doch etwas abseits des Innenstadtkerns. „Laufkundschaft haben wir nicht.“ Dabei will das Tri-Café Begegnungsort sein und hat dies auch in seinem Namen aufgenommen. „Der verstorbene Bürgermeister Caplan hat sich immer sehr für uns eingesetzt“, erinnert sich Corts. Als sich die Frage gestellt habe, wer ins Kramerhaus einzieht, „da waren wir wohl die Richtigen.“ Doch derzeit sehe es so aus, als geschehe im Kramerhaus baulich gar nicht so viel: „Jedenfalls wirkt es auf einen Laien so.“