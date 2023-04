Komödie sorgt für volles Haus und viel Gelächter

Volksbühne Bergisch Neukirchen feierte mit „Frau Müller muss weg“ im Megafon Premiere.

Von Lena Spataro

Burscheid. Für viele Eltern ein allzu vertrautes Gefühl: Der nächste Elternabend in der Grundschule steht bevor. Und da gibt es einiges zu besprechen. Denn das geliebte Kind soll im nächsten Jahr auf die weiterführende Schule gehen, vorzugsweise auf ein Gymnasium versteht sich. Jedoch sind die Noten dafür in letzter Zeit deutlich schlechter geworden. Woran kann das nur liegen? Sicherlich nicht am Kind und noch weniger an den Eltern natürlich. Denn die wollen ja nur das Beste für ihren Sprössling. Bei genauerem Überlegen kann also wirklich nur eine Person schuld daran sein: Die Lehrerin natürlich. Und wenn die Zukunft des eigenen Kindes auf dem Spiel steht, gibt es nur noch einen Ausweg: Die Schuldige muss weg.

Vor dieser Ausgangssituation saß am Samstagabend das Publikum der Volksbühne Bergisch Neukirchen im Megafon in Burscheid. Mit knapp 190 verkauften Karten war die Premiere von „Frau Müller muss weg“ von Lutz Hübner restlos ausverkauft. „Für dieses und nächstes Wochenende gibt es keine Karten mehr“, sagte Dana Fischer glücklich. Die Leiterin der Volksbühne verriet allerdings, dass noch einige wenige Plätze für die letzten beiden Vorstellungen am 20. und 21. Mai übrig wären. Normalerweise spiele der Verein vor 600 Menschen in der Festhalle Opladen. Die Heimatspielstätte in Leverkusen würde momentan allerdings saniert. Umso besser, dass die Volksbühne in Burscheid einen neuen Theatersaal gefunden hat, indem sie fortan auftreten können. „Wir fühlen uns hier sehr wohl und bleiben vermutlich noch eine ganze Weile“, sagte Fischer. Wem das aktuelle Stück eventuell nicht zusagt, könnte im Herbst mehr Glück haben. Als nächstes soll nämlich der Kriminalthriller „Die Falle“ von Robert Thomas aufgeführt werden. Ebenfalls im Megafon in Burscheid. Der Kartenverkauf begann in dieser Woche.

Das Theaterstück über Frau Müller spielte die vollen anderthalb Stunden lang in nur einer Kulisse. Die Zeit verging jedoch gefühlt schneller. Derartig gefesselt wirkte das Publikum von der Szenerie. Der gelbe Klassenraum mit den kleinen Tischen und gemalten Bildern an den Wänden wirkte dabei besonders authentisch. „Unsere Kinder haben uns mit der Deko geholfen und alle Bilder selber gemalt“, berichtete Fischer.

Die Regisseurinnen freuen sich, dass das Stück gut ankommt

Die Proben gingen bereits im Januar los. Anne-Claire Berger und Leonie Schwanke übernahmen die Regie. „Wir saßen hinter der Bühne und haben uns sehr gefreut, so viel Gelächter zu hören“, meinte Berger nach der Vorführung am Samstag. Damit hätte die Lehrerin zuvor nicht gerechnet. Denn „Frau Müller muss weg“ ist eigentlich keine klassische Komödie. Dafür waren die talentierten Schauspielerinnen und Schauspieler aber dermaßen witzig und teilweise auch böse, dass die Zuschauer das ein ums andere Mal herzlich lachen mussten. Vielleicht lag es aber auch daran, dass sich viele Eltern in den Rollen wiedererkannten. Denn am Ende wünschen sich Eltern doch nur eines für ihre Kinder. Nämlich dass sie glücklich sind. Und wenn sie dann auch noch aufs Gymnasium gehen und gute Noten schreiben, sind es ihre Eltern wohl möglich auch.