Kleinschwimmhalle bleibt ab 21. August für zwei Monate zu

Von der Sanierung des Vitalbads ist auch die Halle im Keller des Gebäudes betroffen.

Von Anja Wollschlaeger

Burscheid. Vereine und Schulen stellen sich auf die Sanierung des Vitalbades ein. Wie berichtet, muss die in die Jahre gekommene Betonkonstruktion unter der Schwimmhalle im Burscheider Bad ausgetauscht werden. Nun zeigt sich, dass auch die Kleinschwimmhalle im Keller des Gebäudes während der Arbeiten nicht durchgehend in Betrieb bleiben kann.

Wie Geschäftsführer Christian Meuthen erläutert, ist geplant, die Kleinschwimmhalle vom 21. August bis zum 22. Oktober zu schließen. Schulen und Vereine, die dort normalerweise trainieren müssen bis nach den Herbstferien auf die Becken verzichten. Anders sieht die Planung für den öffentlich zugänglichen Teil des Bades aus. Dort werden die Arbeiten voraussichtlich zwölf Monate in Anspruch nehmen, wie berichtet.

Drei Grundschulen, die Johannes-Löh-Gesamtschule, die BTG, die TGH, der Reha-Sport und die DLRG hat Meuthen bereits informiert.

Angelika Büscher, Leiterin der Gesamtschule hofft sehr darauf, dass der Schwimmunterricht nach den Herbstferien starten kann, denn die Erfahrung zeigt, dass einige Fünftklässler noch nicht richtig schwimmen können.

Sie sagt: „Wir fragen das schon bei der Schulanmeldung im Januar vorher immer ab und bieten einen Schwimmlernkurs – außerhalb des normalen Stundenplans – in Kooperation mit der DLRG Wermelskirchen an. Auf diese Weise haben schon sehr viele Kinder das Schwimmen gelernt.“ Die Fünftklässler schwimmen planmäßig immer im zweiten Halbjahr. Im ersten Halbjahr, das am 7. August startet, sind die siebten Klassen an der Reihe. Bis sie wieder in die beiden Becken eintauchen können, steht erst einmal Hallensport auf ihrem Stundenplan.

Büscher ist es ein Anliegen, dass alle Kinder und Jugendlichen schwimmen können: „Wir halten das für elementar wichtig, dass Kinder schwimmen können, zum Beispiel auch, um Schwimmunfälle und Ertrinken in See oder Meer zu vermeiden, ganz abgesehen von der Freude an der Bewegung.“

Bei der DLRG versucht Geschäftsführer Sebastian Bögel die Zeit ohne Schwimmhalle gut zu überbrücken. 13 Gruppen trainieren mit der DLRG normalerweise dienstags und donnerstags im Vitalbad. Die Einsatzgruppe wird bis zum Herbst auch in Freigewässern üben. Theorieeinheiten in der Ausbildung werden vorgezogen und der Verein versucht nun noch, alternative Angebote für die Kinder zu finden. Die Schwimmkurse in andere Bäder zu verlegen, ist schwer, wie Bögel erläutert: „Wasserzeiten sind knapp. Und selbst, wenn wir welche erhalten, brauchen wir auch Trainer, die zu diesen Zeiten zur Verfügung stehen.“

Ob die Kleinschwimmhalle pünktlich öffnen kann, wird sich zeigen. Geschäftsführer Meuthen schränkt ein: „Vorausgesetzt, die Sanierungsmaßnahmen laufen in der Zeit bis 22. Oktober planmäßig, gehen wir davon aus, dass wesentliche Einschränkungen bei der Nutzung der Kleinschwimmhalle im weiteren Verlauf der Sanierungsmaßnahme nicht eintreten werden.“