Freie Gartengrundstücke sind begehrt und rar

Generationenwechsel beim Kleingärtnerverein Griesberg

Von Claudia Radzwill

Burscheid. Jetzt ist wieder Gartensaison. Auch für die Pächter im Kleingartenverein Griesberg. Im Frühjahr wurde Gemüse gesetzt, wurden Stauden gepflanzt. „Zu tun gibt es im Garten immer etwas“, sagt Donald Bäth, Vorsitzender des Vereins. Besonders jetzt im Sommer. Bei der Hitze, die der Juni und nun bisweilen der Juli brachten, stand da besonders das Gießen im Fokus. „Wasser ist aber genug da, Wassermangel haben wir noch nicht“, versichert Bäth.

30 Gärten gibt es in der Siedlung, die Parzellen sind rund 200 Quadratmeter groß. In den Gärten gedeihen Krokusse, es werden Rosen gezüchtet, Lavendel gepflanzt. Auch bei Donald Bäth gibt es Blumen. Daneben hat er Bohnen, Kartoffel, Gurken und Tomaten angebaut. Die Kleingärtner schätzen die Selbstversorgung, die Grundstücke bieten genügend Platz.

Donald Bäth ist im Mai auf der Vorstandssitzung zum neuen Vorsitzenden des Kleingartenvereins gewählt worden. Ein Generationenwechsel. Erich Seemann, der den Posten 35 Jahre lang innehatte, gab das Amt in jüngere Hände ab. „Wir danken Erich Seemann für diese langjährige engagierte Arbeit“, sagt Bäth. Im Vorstand war Bäth schon als 2. Vorsitzender. Der neue stellvertretende Vorsitzende heißt Dennis Valle. Der Rest des Vorstandes wurde bestätigt, bis auf einen Beisitzerposten.

Jetzt feierte man das erste Gartenfest seit Corona

Gegründet wurde die Kleingartenanlage 1978. Die Stadt Burscheid hat die Naherholungsoase geschaffen, die Parzellen werden verpachtet. „Das heißt, die Stadt ist Eigentümer des Grundstücks, nicht die Kleingärtner. Wir sind Pächter“, sagt Donald Bäth. Der Kleingartenverein kümmert sich ums Organisatorische – und auch um den Erhalt der Wege und ums Vereinshaus, das sich mit auf dem Gelände befindet.

Ein No-Go ist es, den Garten verwildern zu lassen. „Als Kleingärtner muss man schon auf seinen Garten achten“, sagt Bäth. Von den Gründungsmitgliedern gibt es nicht mehr viele, Erich Seemann gehört dazu. Den ehemaligen Vorsitzenden erreichten in den Corona-Jahren immer wieder Anfragen nach einem Kleingarten. „Die Nachfrage war groß, alle unsere Parzellen sind aber vermietet“, erklärte Seemann im Sommer 2022. Das hat sich nicht geändert. „Es gibt eine normale Fluktuation, aber keine freien Parzellen“, berichtet Bäth.

Corona hat die gemeinsamen Aktivitäten in der Kleingartenanlage ausgebremst. In diesem Jahr Mitte Juni hat das erste gemeinsame Gartenfest der Kleingärtner nach 2019 stattgefunden – rund ums Vereinshaus und auf dem davor liegenden Parkplatz. Zusammen wurde endlich wieder gegrillt, es gab einen Getränkestand. Die Kinder hatten Spaß in der Hüpfburg. Beim Schnurrad gab es kleine Präsente für die Kids. „Es war ein gelungenes Fest für Jung und Alt“, sagt Donald Bäth. Tradition ist es, dass bei diesem Fest echte Thüringer Bratwürstchen auf den Grill kommen – um sie holen, ist Bäth im Vorfeld 418 Kilometer nach Thüringen und wieder zurück gefahren.