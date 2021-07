Ein kleiner Igel weckt die Leselust

Kinderbuch

+ © Anja Wollschlaeger Antonia Quirl hat dem kleinen Igel Mr. Hedeghog ein Buch gewidmet. © Anja Wollschlaeger

Viele Schüler kennen Antonia Quirl als Legasthenietrainerin. Jetzt hat die 31-Jährige ein Buch geschrieben.

Von Anja Wollschlaeger

Mr. Hedgehog ist ein kleiner Igel, der in der Igelstadt Kasanien mitten im Central Park in New York lebt. – Kasanien? Wer an der Stelle nicht aufmerksam wird, hat noch nicht mit Schreibanfängern geübt. Die Stadt in dem Kinderbuch von Antonia Quirl hat ihren Namen nicht von ungefähr.

Die 31-Jährige hat sich beim Österreichischen Dachverband Legasthenie zur Legasthenietrainerin fortbilden lassen. Etliche Zertifikate zieren ihre Praxis, die in einem urigen Fachwerkhaus in Kaltenherberg untergebracht ist. Irgendwann im vergangenen Herbst hat sie einem Schüler Sätze zum Thema Herbst diktiert und auf dem Weg zwischen dem Ohr des Schülers und dem Papier hatten die Kastanien den Buchstaben „t“ verloren.

Quirl sagt: „Wir fanden das lustig und haben angefangen, die Geschichte um das Land Kasanien auszuspinnen.“ Zu Hause sprudelte es dann aus ihr heraus. Das Buch handelt von dem Meisterdetektiv Mr. Hedgehog (Englisch für Herr Igel) der zusammen mit seinem Neffen, Chestnut (Englisch Kastanie) herausfindet, wo die Kastanien geblieben sind. Dabei erleben sie jede Menge Abenteuer. Auf der Suche nach der Lösung des komplizierten Detektivfalles müssen sie auch in die Kastanienverteilstation.

Das Buch ist in großer Schrift und lebhafter Sprache geschrieben. Ein unsichtbarer Erzähler kommentiert: „Chestnut zog eine Augenbraue in die Höhe - filmreif sah das noch nicht aus, aber man konnte es gelten lassen.“ Die Kapitel werden ergänzt von zwölf Bildern. Illustratorin Jana Lenhard hauchte dem knuffigen Igel-Detektiv mit herrlichen Herbstfarben Leben ein.

Viele Kinder kennen Quirl aus der Schule

In der Montanusschule, der EMA Schule in Hilgen und der Johannes-Löh-Gesamtschule ist Antonia Quirl bekannt. Sie trainiert dort mit Kindern, die wegen ihrer Legasthenie Probleme beim Lesen und Schreiben haben. Leider, so sagt sie, sei die Legasthenie nicht als Krankheit anerkannt. Daher werden die Kosten für ihr Training auch von keiner öffentlichen Kasse übernommen.

LESETAG IN DEN FERIEN WEIHNACHTEN Am Samstag, 21. Dezember, findet in der Praxis von Antonia Quirl ein Lesetag zum Thema Weihnachten statt. Acht- bis zwölfjährige Mädchen schmökern gemeinsam von 11 bis 14 Uhr. Anmeldung unter Tel. (01 63) 8 80 41 89 oder per E-Mail: antoniaquirl@web.de

Eltern, die vermuten, ihr Kind könnte durch eine Legasthenie eingeschränkt sein, können sich für ein kostenloses Erstgespräch an sie wenden. Den Schülern macht der Unterricht Spaß. Als das Gespräch mit dem Bergischen Volksboten zu Ende ist, klingelt ein Mädchen an der Türe und holt freudestrahlend ihren Ordner heraus. Quirl sagt: „Dann können wir ja gleich mit den Aufgaben anfangen“ - „ich habe doch schon alles gemacht“, ist die überraschende Antwort.

Quirl freut sich. Dass ihre Schüler fleißig sind, weiß sie: „Ich kenne keine faulen Kinder“, sagt sie: „Alle Kinder wollen gerne schreiben. Sie haben einen extremen Ehrgeiz“. Ein bisschen hilft nun auch Mr. Hedgehog beim Training, erzählt Quirl: „Die Kinder finden es toll, dass ich ein Buch geschrieben habe. Eine Schülerin liest es jetzt auch ganz allein.“

Den Kindern, die Quirl trainiert, fällt das Lesen schwer und deswegen will sie mit dem kleinen Igel Lust aufs Lesen machen. Mr. Hedgehog und sein Neffe Chestnut ermitteln auf insgesamt 254 Seiten. Das Buch es eignet sich auch, um vorgelesen zu werden. Die schwierigen Wörter sind in einer Liste erklärt. Quirl hat das Buch zusätzlich als Hörbuch eingesprochen. So können Kinder mit dem Buch in der Hand den Text hören. Die Hörbuchversion schickt Quirl auf Nachfrage zu.

„Mr. Hedgehog und der Fall Kastanie“, Rediroma Verlag Remscheid. Es kostet 19,95 Euro und ist im Buchhandel erhältlich. ISBN 978-3-96103-649-3