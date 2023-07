Kleine Liebeserklärungen an Burscheid

Illustratorin Myria Stricker hat Tassen, Schlüsselanhänger und Aufkleber mit Motiven aus der Stadt geschaffen.

Burscheid. Der Wallace-Brunnen und das Kulturbadehaus haben es Myria Stricker besonders angetan. Ersterer ist tatsächlich ein wahrhaftiger Solitär, gibt es den einstigen französischen Trinkwasserspender aus dem 19. Jahrhundert außer in Burscheid nur noch in Paris und in Nantes, wo ihn Stadtsprecherin Renate Bergfelder-Weiss auf einer Bretagne-Fahrt entdeckte. Und welche Stadt außer Burscheid holt zeitgenössische Kunst, holt Musik und Schauspiel an einen Ort, in dessen Wellen einst die Bewohner schwimmen lernten? Kurzum: Es lohnt sich, sich aufmerksam in Burscheid umzugucken und seine (manchmal versteckten) Schätze kennenzulernen. Myria Stricker hat das getan. Mehr noch: Sie hat die Stadt und ihre schönsten Motive festgehalten – auf Tassen und Postkarten, als Aufkleber und als Schlüsselanhänger. Ab sofort gibt es die kleinen Liebeserklärungen an Burscheid in der Buchhandlung Ute Hentschel.

Stricker und Hentschel: Das ist eine Kombination, die sich bereits bewährt hat. Denn dort brachte Stricker ihr 2021 geschaffenes Burscheider Ausmalbuch an Mann oder Frau. Und sie schuf ein Lesezeichen, das die typischen Bestandteile der Buchhandlung im Herzen Burscheids zeigt: Bücher, Postkarten, schönen Schnickschnack für die Seele, Pixi-Bücher – und natürlich die hauseigene Leseratte auf vier Pfoten, Beagledame Elli.

Eigentlich stammt die 1980 geborene Myria Stricker aus Opladen. Dort ist sie auch aufgewachsen. Die Familie väterlicherseits aber kommt aus Burscheid und ist hier noch immer ansässig. Myria Sticker hat selbst ein paar Jahre in Burscheid gelebt, bei den Großeltern. „Ich bin damals nach Köln gependelt und habe dort an der Fachoberschule mein Abitur nachgeholt“, erzählt sie.

Und die Bindung ans Bergische blieb, auch als sie dann in Düsseldorf Kommunikationsdesign studierte. „Wenn es freie Projekte gab, habe ich gern etwas mit Heimatbezug gemacht“, verrät sie. Am Rhein hat sie ebenso gezeichnet wie im Kölner Zoo. „Illustration war mein Schwerpunkt“, sagt Stricker über ihr Studium. Er blieb es auch: Seit 2008 arbeitet sie als selbstständige Illustration. In der Heimat. In Leverkusen, in das sie nach dem Studium zurückkehrte und dem sie bereits ein Ausmal- und ein Wimmelbuch widmete.

Zwei Formate: „Burscheid-Bild“ und „Burscheid-Skyline“

Für Burscheid hat sie auf zwei Formate gesetzt: Zum einen auf das „Burscheid-Bild“, bunt, fröhlich, unbeschwert; zum anderen auf die „Burscheid-Skyline“, klar und schnörkellos. „Das Bild ist eine Collage, die ich am I-Pad gezeichnet habe“, erklärt sie. Bei den Motiven hat sie sich wichtiger Unterstützung versichert: So gab ihr Renate Bergfelder-Weiss (die waschechte Burscheiderin ist) Tipps, weitere Impulse steuerte die Lernwerkstatt von Antonia Quirl bei. Entstanden ist eine Auswahl der schönsten Motive – wie eben der Wallace-Brunnen, die viel diskutierte Rampe, der Bauernmarkt. Und es gibt ein blaues Autobahnschild als Symbol für die A1. „Viele Auswärtige verknüpfen Burscheid mit Stau“, nickt da auch beim gestrigen Termin Bürgermeister Dirk Runge. Die Autobahn musste also unbedingt ihren Platz unter den prägnanten Motiven finden. Wie auch das Lindenblatt als Symbol der Stadt.

„Mir war aber auch wichtig zu zeigen, wie schön im Grünen Burscheid liegt, eingebettet im Bergischen Land, mit Feldern und Wäldern“, sagt Myria Stricker. Das „Burscheid-Bild“ findet sich auf Postkarten (Größe DIN A6) und auf Emailletassen wieder.

Die „Burscheid-Skyline“ vereint die wichtigsten Gebäude der Stadt. „In klarer linearer Form in Schwarz-Weiß“, erklärt die Illustratorin. Auch dort spielt der Wallace-Brunnen natürlich eine Rolle. Ebenso wie das Kulturbadehaus, die Evangelische Kirche am Markt, das katholische Sankt Laurentius, das Rathaus, die Stadtbücherei, die Lambertsmühle, das Goetzemännchen und last but not least der Hilgener Brunnen als Mittelpunkt des Ortsteils. Die Skyline gibt es als kleinen Aufkleber (10 Zentimeter) und als Schlüsselanhänger (8 Zentimeter). Zu erwerben ist alles ab sofort in der Buchhandlung Ute Hentschel.

Bürgermeister Runge durfte die erste gedruckte Ausfertigung der Burscheid-Skyline mit ins Rathaus nehmen. „Das wäre etwas Schönes fürs Büro. Aber eigentlich möchte ich, dass es noch viel mehr Leute sehen“, fand er. „Da müssen wir noch überlegen, welcher Platz der richtige ist.“

Und auch Ute Hentschel dachte bereits weiter: „Wollten wir nicht noch ein Wimmelbuch über Burscheid machen?“, fragte sie in Richtung Myria Stricker. Das könnte das nächste Projekt werden.

Doch zunächst sollen nun natürlich Bild und Skyline ihre Fans finden. Und wer möchte schließlich nicht den ersten morgendlichen Kaffee-Schluck aus einer bunten Burscheid-Tasse nehmen!

Hintergrund

Eine Illustration ist eine Visualisierung, die von einem Künstler angefertigt wurde. Es kann eine Zeichnung, ein Gemälde, eine Collage, eine Gravur, ein Foto sein, die etwas erklärt. Eine Illustration muss also nicht gezeichnet sein; ein Foto in einer Enzyklopädie ist auch eine Illustration, weil es erklärt, was geschrieben steht. Das verrät bereits das lateinische „illustrare“, das erleuchten oder erklären bedeutet.

Mehr von Myria Stricker auf: myria.stricker.de