Kitas bieten dem Mangel die Stirn

Die Bertelsmann-Studie nennt alarmierende Zahlen.

Von Nadja Lehmann

Gerade eben erst hat eine Studie der Bertelsmann-Stiftung alarmierende Zahlen genannt: In Nordrhein-Westfalen werden demzufolge bis 2030 in den Kitas rund 62 000 Fachkräfte fehlen. Der Fachkräftemangel wurde auch im Rahmen der diesjährigen Klausurtagung des Landkreistags NRW thematisiert, bei der die NRW-Landräte mit Schulministerin Dorothee Feller und Familienministerin Josefine Paul sprachen. Wie dramatisch die Lage bereits sei, machte der Präsident des Landkreistags NRW, Landrat Thomas Hendele (Kreis Mettmann) deutlich: „Schon jetzt fehlt so viel Personal, dass Kitas vielerorts ihr Angebot einschränken und die Betreuungszeiten reduzieren müssen.“ Wer mit Burscheider Einrichtungen spricht, merkt zwar, dass hierzulande noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Aber: Es wird deutlich, dass dahinter jede Menge Engagement und Einsatz steht – von Erzieherinnen und Erziehern. Aber auch von Eltern. Und im Optimalfall noch vom Träger.

„Es ist ein gegenseitiges Nehmen und Geben“, sagt beispielsweise Jana Matthes, stellvertretende Leiterin des Familienzentrums „Kleine Strolche“ in Hilgen. Damit meint sie insbesondere die Eltern, die selbst während der Pandemie dafür sorgten, dass es kaum Ausfälle gab. „Diejenigen, die ihr Kind zuhause betreuen konnten, haben das getan, damit die Berufstätigen, die keine Alternative hatten, ihre Kinder zu uns bringen konnten“, blickt Matthes zurück.

Diese enge Verbundenheit sei das außergewöhnliche Charakteristikum der Einrichtung an der Witzheldener Straße, so empfindet es Jana Matthes selbst: „Das ist nicht selbstverständlich.“ In ihren Augen ist das auf Ulrike Kreffter zurückzuführen, die Leiterin, die seit 1992 am Steuer steht. „Sie ist sehr sichtbar und sehr nah an den Eltern dran“, beschreibt Matthes. Und sie sei wie die Einrichtung selbst tief in Hilgen verwurzelt: „Das ist hier wie in Köln ein kleines Veedel, in dem wir gut vernetzt sind.“

Personell, so urteilt die stellvertretende Leiterin, sei man mit elf Kollegen gut aufgestellt. Alltagshelfer, wie sie während der Pandemie im Land zum Einsatz kamen, habe man nicht beanspruchen müssen. Aber natürlich gebe es Bereiche, die besser sein könnten: „Ich würde mir eine geringere Gruppenstärke wünschen, damit man noch intensiver auf jedes Kind eingehen kann“, sagt Matthes, die seit 27 Jahren im Job ist. Was sie manchmal vermisst: Den Hortbereich von einst, in dem die Schulkinder zusammenkamen und ihrer Kita verbunden blieben.

Und sie würde sich mehr Männer im Beruf wünschen: „Die Kinder erleben bis zur weiterführenden Schule nur Frauen.“ Die wenigen männlichen Ausnahmen seien bei den Kindern ausgesprochen beliebt: „Die Männer gehen anders mit ihnen um. Das ist gut.“ Dass es überwiegend Frauen in diesem Bereich gebe, schreibt Matthes auch gesellschaftlichen Überzeugungen zu: „Pflege und Fürsorge werden Frauen zugeordnet. Denken Sie nur an Krankenschwestern.“

„Wenn wir etwas nicht dürfen, ist es Stillstehen.“

Ähnlich wie die Hilgener Kollegin stuft das Inge Wirths ein, Leiterin des Johanniter-Familienzentrums Schützeneich. „Ich erwarte mir da auch mehr von der Politik“, sagt sie offen. Nämlich mehr Anerkennung, nicht nur monetäre: „Es wird immer gern so dargestellt, als spielen wir so ein bisschen mit den Kindern. Dabei ist der Elementarbereich der wichtigste in der Bildungskette. Hier wird der Grundstein gelegt.“ Die Bezahlung müsste dem angemessen sein und junge Bewerber adäquat angesprochen werden: „Das heißt digital, auf Instagram.“ Gleichzeitig aber müssten angesichts des Fachkräftemangels und der demografischen Entwicklung den älteren Mitarbeitern ein attraktives Angebot gemacht werden: „Die können nicht ewig unter-Dreijährigen die Windeln wechseln, sie heben und tragen. Das wird irgendwann schwierig.“

Von ihrem Träger Johanniter fühlt sie sich gestützt, aber Ausbaupotenzial macht sie auch dort aus: „Ein Träger muss seine Mitarbeiter binden. So, dass diese gerne dort arbeiten, loyal sind – und umgekehrt genauso“, beschreibt sie die „Loyalität auf Augenhöhe“, die sie anstrebt.

16 Mitarbeitende zählt die Einrichtung Auf der Schützeneich. „Wir achten auf uns“, sagt Inge Wirths einfach. Dazu gehört: Keine Überstunden mehr schieben, gucken, dass das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Leben stimmt. Aber sich gleichzeitig fordern und fördern lassen, wie durch Weiterbildungen. „Die Johanniter haben eine eigene Fortbildungsakademie in Münster“, erzählt Wirths. Sie ermögliche Zeiten des Lernens: „Man kann dort nochmals eigene Stärken entdecken.“

Eine Auszeit, die gut tue, ebenso wie die Konzeptionstage: Dann ziehen sich die Erzieher zurück („Zwei Tage ohne Kinder“, sagt Wirths) und widmen sich allein pädagogischen Fragen. Wie gelingt Integration? Wie die Sprachförderung? Es sind Fragen, die ihre Ausbildung einst nicht beantwortet habe, sagt Wirths, die für eine noch größere Professionalisierung der Ausbildung wirbt: „Es fehlt oft an höheren Standards. Wenn wir uns niedriger setzen, ist das die falsche Richtung.“

Vier Gruppen gehören zur Kita Schützeneich, davon ist eine die Waldgruppe. Für alle gilt: Die Kinder wählen selbst, was sie tun möchten und mit wem. „Wir sind ein sehr breit gefächertes Team“, sagt Wirths. Jung und älter, darunter auch drei Männer. „Die Partizipation der Kinder ist ein ganz wichtiger Schwerpunkt bei uns“, sagt Wirths, die dort 1986 einstieg und Ende der Neunziger Leiterin wurde.

Manches klappt gut in den Kitas, ist ihre Einschätzung, anderes ist ausbaufähig. Für sich und ihr Team sagt sie: „Wir machen uns immer wieder neu auf den Weg. Wenn wir etwas nicht dürfen, ist es Stillstehen.“