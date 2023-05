Kinderschutzbund: 30 Jahre für die Kleinsten

Zum runden Geburtstag wurde an der Geilenbacher Straße groß gefeiert.

Von Tanja Alandt

Burscheid. Um das 30-jährige Bestehen des Kinderschutzbundes zu feiern – und natürlich vor allem um dessen wichtige Arbeit wertzuschätzen – kamen unter anderem Landrat Stephan Santelmann und Bürgermeister Dirk Runge am Wochenende nach Burscheid.

Mit bunten Luftballons war der große Garten des Kinderschutzbundes auf der Geilenbacher Straße 13 dekoriert, was die Gäste schon von weitem auf den großen Jubiläumstag hinwies.

Fröhlich buddelten bereits einige Kinder im Sandkasten, bevor die Feier offiziell begann und es ein buntes Programm wie Dosenwerfen, eine Schatzsuche, Kinderschminken, Singen zur Gitarre oder auch Märchen im Haus für sie gab. Die Erwachsenen erwarteten eine amerikanische Versteigerung und eine Fotoshow sowie die Einweihung des Spielhauses. All das hatte der Männergesangverein (MGV) Dürscheid mit dem Vorsitzenden Ralf Theilenberg ihnen durch den Erlös eines Benefizkonzertes mit 4000 Euro Spenden finanziell ermöglicht. Das Gartenspielhaus wurde bereits am Geburtstagsfeiertag aufgebaut.

+ Wiebke Cienciala ermöglichte es der kleinen Paula (3 Jahre), als Tiger geschminkt zu werden. © Doro Siewert

Johannes Schrage, der seit knapp zwei Jahren im Vorstand des Kinderschutzbundes ist, begrüßte die Mütter und Väter sowie Ehemaligen, dankte unter anderem den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden und hielt eine kleine Rückschau: Am 1. September 1992 gab es die erste Erwähnung des Burscheider Kinderschutzbundes anlässlich eines Treffs in Burscheid für Alleinerziehende im Bergischen Volksboten. Nach dem Treffen für Alleinerziehende folgten weitere Angebote wie die wöchentliche Kindergruppe für zehn Kinder im Alter von etwa drei Jahren oder die Krabbelgruppe für Babys mit ihren Eltern zwischen 7 und 15 Monaten sowie der „begleitete Umgang“, der Spielzeugbasar, die Bastel-AG und der Babysitterdienst.

Am 1. September 1993 fand der heutige Kinderschutzbund, Ortsverband Burscheid, in dem jetzigen Haus an der Geilenbacher Straße seine Heimat. Gegründet wurde der Ortsverein Burscheid unter anderem von Alt-Bürgermeister Hans Dieter Kahrl.

1996 wurde die Kindertagesstätte Regenbogen gegründet und befindet sich seit dem Sommer 2000 in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo). Ein Jahr später wurden zwei Vormittags-Spielgruppen aufgebaut, auf denen die heutige „Zwergenbande“ basiert.

+ Blumenschmuck und Fähnchen an der Geilenbacher Straße ließen es erahnen: Hier gab es etwas zu feiern. © Doro Siewert

Günter Dohmen wurde bei der Gründungsversammlung in der Aula der Friedrich-Goetze-Hauptschule im Jahr 2000 zum ersten Vorsitzenden des Kinderschutzbundes gewählt. Stellvertretender Vorsitzender wurde damals Klaus Emmers. 15 Jahre lang hatte dieser zuvor schon den Kinderschutzbund Burscheid als Vorstandsmitglied geprägt.

Gisela Krell wurde ebenfalls stellvertretende Vorsitzende. Als Schatzmeister wurde Thomas Ebker gewählt – heute ist er Leiter des Tenneco Werkes und somit der Vermieter des Hauses, in dem der Kinderschutzbund zuhause ist.

Zum zehnjährigen Bestehen übergab Günter Dohmen seinen Vorstandsposten an Carmen Lienke-Blumberg, die diesen nach neun Jahren an Det Junker weitergab. Zu dieser Zeit organisierte sich der Vorstand neu als Teamvorstand, um die Lasten besser zu verteilen. Aus den Vorstandsprotokollen ging hervor, dass es eine schwierige Zeit war und der Ortsverband „auf der Kippe“ stand.

+ Dirk Runge, Hans-Dieter Kahrl, Michael Corts, Dr. Johannes Schrage, Heidi Neumann, Stephan Santelmann, Ulrike Kreffter und Bodo Jakob (v.l.) stoßen auf 30 Jahre an. © Doro Siewert

Auf die Corona-Krise folgten zwei Todesfälle

Später folgten die Corona-Krise und die personelle Krise – denn 2021 verstarb Det Junker. Auch der Tod von Vorstandsmitglied Helga Peter sei ein großer Verlust für den Kinderschutzbund gewesen. „Es folgt kein Ausblick auf die nächsten 30 Jahre. Nur so viel: Diese 30 Jahre haben gezeigt, dass der Kinderschutzbund in Burscheid eine sinnvolle Arbeit macht, die vor allem den Burscheider Kindern zu Gute kommt. Darauf sind wir stolz und es macht uns froh. Deshalb werden wir weitermachen“, sagte Johannes Schrage.

Weitere Informationen zum Kinderschutzbund Burscheid und seinen Angeboten gibt es online unter: www.kinderschutzbund-burscheid.de

Kleiderladen

Seitdem der Kinderschutzbund mit dem Kleiderladen an die Hauptstraße 55 umgezogen ist, gibt es sechs neue ehrenamtliche Mitarbeiter. Die Öffnungszeiten sind Dienstag und Mittwoch von 9.30 bis 11 Uhr sowie mittwochs, donnerstags und freitags von 15.30 bis 17.30 Uhr. Jeden ersten Samstag im Monat ist von 10 bis 13 Uhr geöffnet.

