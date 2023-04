Kinder genießen den Oster-Familienspaß

Premiere für eine dreitägige Veranstaltung von Burscheid Live auf dem Marktplatz.

Von Tanja Alandt

Burscheid. Zahlreiche Eltern mit ihren Kindern kamen bereits am Samstag zum ersten Oster-Familienspaß. Auf dem Burscheider Marktplatz war die neue dreitägige Veranstaltung des Vereins Burscheid Live verortet.

Schon von weitem hörte man lautstarkes Kinderlachen von der Hüpfburg, die sich die Organisatoren vom Türkisch-Islamischen Kulturverein ausgeliehen hatte. Auch von dem Kinderketten-Karussell der Schaustellerfamilie Kaselowski ertönte Gelächter der jungen Gäste. Von der bunten Riesenrutsche sausten die Kinder mehrmals voller Freude hinunter.

Für Begeisterung sorgte bei Mädchen und Jungen auch die beliebte Holzeisenbahn von Rocco Ceravolo. An seinem Zelt bildete sich eine große Schlange. Auch viele Väter wurden hier wieder zu Kindern.

Vier starke Männer – Karl Zimmermann, Sergio Costa, Andreas Tonn und Emanuel Zappala – hatten morgens die aufblasbare Riesenrutsche sowie den Kletterturm aus dem Kinder- und Jugendzentrum Megafon abgebaut und bauten diese zusammen mit Rocco Ceravolo und dem Vereinsvorsitzenden Uwe Graetke auf. Im Megafon dürfen diese großen aufblasbaren Kinderattraktionen die ganze Zeit über gelagert werden, sagte Graetke. Sie können übrigens bei Burscheid Live ausgeliehen werden, so der Vorsitzende weiter.

Finanziell ermöglicht wurden die Eventmodule durch eine Förderung vom Regionalbudget von Leader Bergisches Wasserland, die Burscheid Live beantragt hatte: Der Verein musste deshalb nur noch 20 Prozent beisteuern.

Uwe Graetke freute sich: Als um 12 Uhr das erste Modul stand, sei dieses direkt von den Kindern belagert worden, erzählte er. Seitdem waren die Kinderspaß-Hochburgen im Dauereinsatz. Am Nachmittag war zwar kurzzeitig der Kletterturm niedergeklettert – kurze Zeit später war dieser jedoch wieder einsatzbereit.

Passend zum fünfjährigen Jubiläum von Burscheid Live wurde der Oster-Familienspaß ins Leben gerufen. „Es ist eines der Vereinsziele, den Stadtkern von Burscheid zu beleben. Wir wollten auch an Ostern etwas aufziehen, denn nicht alle Familien verreisen über die Feiertage – gerade momentan, da die Preise so stark gestiegen sind“, unterstrich Graetke. Mit der Oster-Premiere war er voll und ganz zufrieden. Denn von Anfang an war der Platz gut besucht. „Da sieht man, dass viele über Ostern nicht weg sind. Das Strahlen in den Augen der Kinder ist der größte Lohn. Dann weiß man, wofür man sich das ganze Jahr so angestrengt hat“, sagte er glücklich.

+ Eine Pause muss sein, und etwas zu naschen muss es auch geben. Erwachsene und Kinder machten sich schöne Stunden. © Doro Siewert

Entenangeln sowie Dosenwerfen gab es unter anderem von der Schaustellerfamilie Traber. Eis brachte Angelo aus Wuppertal mit. Für zahlreiche Seifenblasen in der Luft sorgten Fernanda Pelka und Jessica Besic mit ihrer Seifenblasenmaschine. Sie verteilten zudem Reflektoren für die Schultornister an die Familien.

Die Erwachsenen freuten sich besonders darüber, dass sich die Kinder richtig austoben konnten und das Wetter mitspielte. Sie erfreuten sich an den hübschen Tulpen, Ge-ranien, Nelken, Stiefmütter-chen sowie den Ostersträußen mit einem kleinen Häschen darin oder an Ostergestecken des Blumenstands von Patrick von Beylen. „Glück to go“ über-reichten Anja Siebel, Monika Neuhaus und Laura Küsters an ihrem Stand „Alles mit Liebe“. Österliches gab es hier nämlich auf Hufeisen. Auch Ostergrußkarten oder Trockenblumendekorationen konnten dort erworben werden. Beim Stand von Karin Pickenpack gab es Mode, Schmuck und ausgefallene Hüte. Für das leibliche Wohl sorgten Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, Popcorn oder Pommes frites.

Die nächste Veranstaltung von Burscheid Live ist das fünfte Burscheider Altstadtfest mit nostalgischem Jahrmarkt vom 18. bis 21. Mai.

Hintergrund

Da die bisherigen Fördertöpfe ausgelaufen und alle Kosten gestiegen sind, hofft der Verein Burscheid Live auf eine rege Beteiligung beim Crowdfunding-Projekt:

viele-schaffen-mehr.de/projekte/3-internationales-burscheid

Weiterhin sucht der Verein dringend aktive Mitglieder, die auch einmal tatkräftig mit anpacken können.

burscheid-live.de