Justus Boddenberg baut zuerst Vertrauen auf

Justus Boddenberg ist Sozialarbeiter bei Get up im Jugendbüro der Katholischen Jugend-Agentur. ´

Get up bietet Jugendlichen von 15 bis 27 Jahren einen Raum zum Ankommen und Weiterentwickeln.

Burscheid. Corona hat etwas mit den Jugendlichen gemacht. „Manche wurden zurückgeworfen auf sich selbst, waren viel alleine und haben verlernt, mit anderen umzugehen“, sagt Sozialarbeiter Justus Boddenberg. Er arbeitet im Jugendbüro in Burscheid bei Get up. „So habe ich beispielsweise mit einem jungen Mann geübt, wie man Menschen ansprechen kann.“ Sie seien zusammen in die Stadt gegangen und der junge Mann habe in Geschäften etwas klären müssen. „Und es hat tatsächlich etwas gebracht.“ Übung mache halt den Meister.

Die Katholische Jugendagentur (KJA) ist der Träger des Jugendbüros in Burscheid und auch von „Get Up“, eine Maßnahme, die im Jugendbüro mit angesiedelt ist und sich an besonders förderungsbedürftige junge Menschen wendet. „Ausgeschrieben wurde die Maßnahme vom Jobcenter Rhein-Berg. Jetzt schon das zweite Mal in Folge, denn das Jobcenter hatte Get up schon einmal für drei Jahre finanziert“, sagt Werner Schmitten, zuständiger Fachbereichsleiter Jugendsozialarbeit der KJA. „Hier in Burscheid kommt unserer Arbeit die sehr enge und gute Kooperation mit der Stadt Burscheid zugute. Mit zu „Get Up gehört auch ein Kontaktcafé, das montags bis freitags von 12 bis 14 Uhr geöffnet hat. Es liegt direkt neben der Johannes-Löh-Gesamtschule, was für die Arbeit des Jugendbüros ein großer Vorteil ist.

Einmal die Woche findet ein Kochkurs im Jugendcafé statt

„Die meist jungen Menschen können einfach vorbeikommen“, sagt Justus Boddenberg. „Wir haben eine Waschmaschine da, sie können also ihre Wäsche machen, sie bekommen eine Kleinigkeit zu essen, und inzwischen laden wir einmal die Woche zu einem Kochkurs ein, denn die Inflation macht es noch einmal schwieriger, an vernünftiges Essen zu kommen.“

Es sind 15 bis 20 Personen, zwischen 15 und 25 Jahre alte junge Menschen, die ins Café kommen. „Sie waren für das Jobcenter nicht mehr greifbar, sind dort nicht mehr erschienen. Meine Aufgabe ist es, wieder Kontakt herzustellen, Vertrauen aufzubauen und zu gucken, mit welchen Möglichkeiten, wir die jungen Menschen wieder auf den Weg bringen können“, sagt Justus Boddenberg. Einige seien hoch verschuldet, andere wiederum schlagen sich mit einer Suchtproblematik herum oder haben keine Idee, was sie beruflich machen können, einige haben viele Konflikte im elterlichen Haushalt. „Hier ist es zunächst ganz wichtig eine gute Vertrauensbasis mit den jungen Menschen aufzubauen und das braucht eine ganze Weile.“

Neben der offenen Küche gibt es noch einen Sportraum. „Den richten wir gerade weiter ein“, sagt der Sozialarbeiter. „Da können sie sich, wenn sie es denn brauchen, richtig austoben.“ Wichtig sei, dass die jungen Menschen anfangen, ihre Stärken zu entdecken. „Ich will ihre Hemmnisse abbauen und ihre Ressourcen fördern.“

Das Angebot wird durch das Sozialgesetzbuch II § 16 h ermöglicht. „Das gibt dem Jobcenter die Möglichkeit, diese Maßnahme zu finanzieren“, sagt Werner Schmitten. „Die Bilanz der ersten drei Jahre fiel sehr positiv aus, deshalb haben die Mitarbeiter des Jobcenters beschlossen, damit weiterzumachen.“ Am Ende diesen Jahres werde wieder Bilanz gezogen.

Justus Boddenberg ist vom Jobcenter auf einige junge Menschen aufmerksam gemacht worden. „Ich musste sie dann ausfindig machen und sie ansprechen“, sagt der Sozialarbeiter. „Andere wiederum haben durch Mund-zu-Mund-Propaganda von uns gehört.“ Je nach Situation empfehle er den jungen Menschen auch andere Hilfsmöglichkeiten, Beratungsstellen, die Suchtberatung beispielsweise. „Wenn es gewünscht wird, begleite ich sie auch die ersten Wege“, sagt Justus Boddenberg. „Das finde ich ganz wichtig, damit sie sich nicht direkt wieder im Stich gelassen fühlen.“

Sobald es wärmer wird, will sich Justus Boddenberg an Orte aufmachen, die von Jugendlichen in Burscheid gerne aufgesucht werden. „Ich finde es wichtig, mich da zu zeigen und eventuell auch noch neue junge Menschen anzusprechen.“

Werner Schmitten hat seinen Sitz normalerweise in Bergisch Gladbach, in der Geschäftsstelle der KJA. Im Zentrum seines Fachbereiches Jugendsozialarbeit stehen Angebote und Hilfen zur individuellen Persönlichkeitsentwicklung sowie zur schulischen, beruflichen und gesellschaftlichen Integration von benachteiligten und beeinträchtigten jungen Menschen im Alter von 12 bis 27 Jahren. „Und da sind wir mit Get up in Burscheid direkt ganz nah bei der richtigen Klientel.“

Kontakt

Get Up im Jugendbüro Burscheid im Alten Rathaus - Villa BIZ

Bismarckstraße 8a

Ansprechpartner:

Justus Boddenberg

Tel. (0 21 74) 7 17 99 63

Fax (0 21 74) 7 17 99 65

E-Mail: justus.boddenberg@kja-lro.de

www.kja-iro.de