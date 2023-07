 Junger Turmfalke fährt blitzschnell alle Landeklappen aus

Hans-Martin Kochanek vom Nabu hält tierische Landung bei Sturmböen von 80 Stundenkilometern fest.

Burscheid/Leverkusen. Das Sturmtief Poly hat gestern die Niederlande und den Norden Deutschlands gehörig zerzaust. Auch NRW bekam noch seinen Teil ab. Aber nicht jeder konnte im sicheren heimatlichen Nest bleiben – noch nicht einmal ein junger, in diesem Jahr geborener Turmfalke, der bei Windböen von rund 80 Stundenkilometern auf einem Dach in Bergisch Neukirchen zur Landung ansetzte. Zur Freude von Hans-Martin Kochanek, zweiter Vorsitzender des Naturschutzbunds Nabu Leverkusen, der die Kamera im Anschlag hatte. „So ein eindrucksvolles Foto ist mir in meiner langjährigen Beschäftigung mit Turmfalken noch nie gelungen“, bilanzierte er anschließend.

Das stürmische Wetter verlangte dem landenden jungen Turmfalken alles ab, und er meisterte es brillant. Um gegen den Wind zu landen, musste er all seine Federn maximal weit abspreizen – und das im Bruchteil einer Sekunde. Um möglichst viel Fläche zu erzeugen, nutzte er dazu sogar Federn, die man im Normalfall nicht sieht, die kleinen Federn außen in der Mitte des Flügels – die Daumenfittiche. Beim Flugzeug würde man sagen „Landeklappen voll ausgefahren“, zollt Nabu-Sprecherin Regine Kossler Respekt. So konnte der junge Turmfalke fast spielerisch mit den stürmischen Windböen umgehen und zu seinen fünf Geschwistern fliegen, die sich auf den Feuerwehrturm in Bergisch-Neukirchen versammelt hatten.

„In diesem Jahr haben die Turmfalken, oder auch bei vielen als Rüttelfalken bekannt, hier sehr viele Junge aufziehen können. Es waren wohl viele Mäuse da, die die Eltern für ihre immer hungrigen Jungen fangen konnten“, sagen Kossler und Kochanek. -nal-