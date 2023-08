 Junge Spieler trotzen dem Nass mit viel Spielspaß

Trainer Bart Baaren und der Tennisclub Grün-Weiß begrüßten 15 Nachwuchsspieler beim Sommercamp.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Verflixt, das hätte sich Trainer Bart Baaren anders vorgestellt. Doch dieser Sommer, der bislang so richtig keiner war, ließ die Pläne des Tennisclubs Grün-Weiß in seinem üppigen Nass versinken. Ursprünglich hatte man auf der Anlage Auf dem Schulberg zu gleich zwei Tenniscamps einladen wollen, nämlich in der zweiten und in der sechsten Ferienwoche. „Das erste fiel im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser“, bedauert Bart Baaren. Beim zweiten Termin bot er dann mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wetterbedingter Unbill entschlossen die Stirn: „Jeder sollte am Ende der Woche mit einem Lachen vom Platz gehen. Und das ist uns, glaube ich, gelungen“, sagt Baaren.

15 junge Nachwuchsspieler zwischen fünf und 15 machten mit. „Größtenteils handelte es sich um Anfänger, die am Beginn ihrer Tenniskarriere stehen“, sagt der erfahrene Trainer, der 30 Jahre lang in den Niederlanden seine eigene Tennisschule hatte und nun in Burscheid tätig ist.

Spaß am Spiel und am Tun zu vermitteln, das sei ihm in dieser Woche am wichtigsten gewesen. Gerade weil Petrus auch während des zweiten Tenniscamps nicht immer gute Laune hatte.

„Die Anlage hat Charme, liegt sehr idyllisch.“

„Ich hatte eigentlich noch viel mehr vorgehabt. Wir wollten eine Tour mit den Mountainbikes machen und schwimmen gehen“, sagt Bart Baaren. So aber konzentrierte er sich mit den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ganz auf den Weißen Sport. „Zu 45 Prozent waren wir draußen auf der Anlage, zu 20 Prozent in der Halle nebenan, die restlichen Prozent waren wir in der Tennishalle Bergisch Gladbach-Hebborn“, erzählt er.

Auch die geplante Übernachtung auf der Burscheider Anlage mit einleitendem Grillabend, an dem es Marshmallows und Stockbrot geben sollte, fiel ins Wasser. „Das Risiko war mir auch zu hoch; ich trage die Verantwortung für die Mitwirkenden“, sagt Baaren, der „seinem“ Verein ausdrücklich dankt: „Ich habe viel Hilfe bekommen.“

Gemeinsam mit zwei Kollegen kümmerte er sich um die spielerischen Fortschritte der jungen Sportler. „Wir sind ein tolles eingespieltes Team. Das würden wir 2024 gern wieder zusammen machen.“ Auch im Alltagsgeschäft steht er gemeinsam mit zwei Trainern den Grün-Weiß-Spielern zur Seite. Seit diesem Jahr gehört er zur Robert Orlik Academy, die den Burscheider Verein betreut. „Ich wollte erstmal alle kennenlernen und wissen, wie der Verein tickt und wohin er will.“ Spaß darf und muss sein, spielerischer Ehrgeiz aber auch. Das gilt für die Jugend und die Erwachsenen gleichermaßen, der Niederländer kümmert sich um alle Altersklassen. Und hatte auch für die Erwachsenen ein Tenniscamp im Angebot: „Auf dem Platz waren es acht, beim Grillen plötzlich zwölf“, verrät er mit einem Augenzwinkern. Und auch dieses Angebot würde er 2024 gern wieder an den Start bringen.

„Die Anlage hat wirklich Charme, liegt sehr idyllisch. Die Location stimmt“, findet er. Doch wohin bei Sturm und Regen oder während des Winters? „Am liebsten hätte ich hier eine Traglufthalle“, verrät der Trainer. Doch bis dahin müsse man eben ausweichen, sich Hallen und Spielmöglichkeiten suchen. Von einer langen Winterpause hält Baaren nämlich gar nichts. „Die Kinder fangen dann wieder von vorn an.“ Deshalb lautet sein Wunsch für die nächsten Tenniscamps: bitte besseres Wetter.