Junge Musiker bringen Coldplay-Hits zum Strahlen

Orchesterschule stellte ihr Können der Öffentlichkeit vor.

Von Peter Klohs

Burscheid. Noch vor zwei Wochen war der große Saal der Freikirchlich-evangelischen Gemeinde an der Weiherstraße anlässlich des Konzertes der Musicalischen Academie ausnehmend gut besucht. Am Sonntag war dies wieder der Fall, denn die beiden Orchester der Orchesterschule stellten sich und ihr Können der Öffentlichkeit vor. Die Orchesterschule wurde 2010 gegründet und ist die Musikschule des Orchesterverein Hilgen (OVH).

Die beiden Orchester setzen sich aus Blasinstrumenten und jeder Menge Percussion zwischen Vibrafon, Schlagzeug und Tubular Bells zusammen. Das Junior-Orchester wird von Heide Wendt geleitet und gestaltete die ersten 20 Minuten des knapp zweistündigen Konzertes. Mit Kees Vlak, einem 2014 verstorbenen niederländischen Komponisten, begann der musikalische Reigen. Seine fünf Miniaturen „Pre-Pop“ bewegen sich auf dem Pfad zwischen Weltmusik und Studien für Big Band. Mit „Smooth Criminal“ (Michael Jackson) sowie „I feel good“ (James Brown) fand auch die populäre Musik Eingang in das Programm.

Sound des Klangkörpers ist volltönend

Das Junge Orchester ist ungleich größer als seine Junior-Variante. Entsprechend volltönend ist auch der Sound des Klangkörpers: Reich, voll und homogen, dazu warm und rhythmisch akzentuiert. Einer der Höhepunkte des Nachmittags erklang direkt zu Beginn: ein Medley aus drei Coldplay-Hits.

In der zarten Einleitung wurde „Viva la vida“ kurz angespielt, bevor es mit „Clocks“ in die Vollen ging. Und als man die Hoffnung, den Megahit der britischen Poprocker in Gänze hören zu dürfen, schon beiseitegelegt hatte, kam er doch noch in seiner ganzen strahlenden Schönheit: „Viva la vida“, oder „Lebe das Leben“. Sehr effektvoll hatte Arrangeur Michael Brown die verschiedenen Themen des Stückes nebeneinandergesetzt. Groß.

Über drei Volkslieder aus Südtirol des jungen italienischen Komponisten Giovanni Bruni ging es über eine vom Flügelhorn beherrschte Ballade („My Dream“) zum nächsten Höhepunkt, der Filmmusik aus „Star Wars“. Komponist John Williams, inzwischen 91 Jahre alt, wurde mit Themen aus den drei letzten Filmen der Science-Fiction-Reihe geehrt. Mächtig erklang das heroische Hauptthema, dem sich aber auch lyrische Passagen anschlossen. Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen erbaten die Musiker eine kleine Pause, um sich nach zwanzig Minuten den restlichen vier Stücken des Repertoires zu widmen.

Mit dem altbekannten „Scarborough Fair“ stand der dritte Höhepunkt an, angereichert von Variationen des vermutlich aus dem 16. Jahrhundert stammenden Liedes, inklusive einer kleinen Fuge, in der man ebenfalls des Themas immer gegenwärtig war. „Und jetzt spielen wir einen Klezmer“, kündigte Orchesterleiter Simon Roloff an, und die 50 Musizierenden legten sich mächtig ins Zeug. Extrem schnelle Passagen wechselten sich mit melancholischen Melodien ab, wie es im Klezmer sein soll. Die Begeisterung der Konzertbesucher war groß, so dass eine Zugabe gegeben wurde.

Immer wieder wiesen Heide Wendt als auch Simon Roloff in ihrer Moderation darauf hin, dass die Orchesterschule unter Nachwuchsproblemen leide. Junge Musiker werden händeringend gesucht.

orchesterschule-burscheid.de