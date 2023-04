Junge Künstler präsentieren ihre Werke

Die Kinderkunsttage endeten mit einer Vernissage im Evangelischen Gemeindehaus in Hilgen.

Von Tanja Alandt

Schöne und ausgefallene Kunstwerke wie Hüte, Schmet-terlingsboxen oder bemalte Spiegel gab es unter anderem am frühen Samstagabend bei der Vernissage im Evangeli-schen Gemeindezentrum Bur-scheid-Hilgen zu bestaunen.

Bei den Kinderkunsttagen wirkten 34 Kinder im Alter zwischen 8 und 13 Jahren mit und machten sich mit dem Pinsel an bekannte Werke wie „Mona Lisa“, „Der Schrei“ oder „Das Mädchen mit dem Perlenohrring“ – oder an gleich alle drei Werke in einem Bild.

Andere malten beispielsweise Donald Duck oder andere Comic-Helden auf Glas hinter einem Comic oder entwarfen schicke Gitarren in Origi-nalgröße, erstellten UV-Bilder oder Mixed-Arts.

Bevor sie die zahlreichen Gäste zur Vernissage am Dünweg begrüßten, rannten die Kinder in Freude und Nervosität hin und her. „Draußen sind schon ganz viele Leute“, sagte eine junge Künstlerin etwas panisch und zupfte der Jugend- und Projektleiterin Anke Theron-Schirmer hektisch am Arm sowie an ihrer Kleidung.

Der Raum war „zum Platzen gefüllt“

Im Kreis hielten sie sich dann an den Händen und befolgten den Tipp von Jugendleiterin Anke Theron-Schirmer, ihre Aufregung weiterzugeben und in die Nachbarhand abzuschütteln. Dann sprangen sie aber wieder aufgeregt durcheinander, rannten zur Tür und empfingen unter anderem ihre Familien. Anke Theron-Schirmer, die die Kinder während der vergangenen Tage begleitet hatte, freute sich, dass „der Raum wieder zum Platzen gefüllt“ war.

Seit 24 Jahren finden die Kinderkunsttage bereits in Burscheid statt. Es steckt aber nicht nur Kunst dahinter, sondern die Aktion beinhaltet auch ein pädagogisches Konzept: „Die Kinder kommen an, treffen auf neue Leute und entscheiden sich für einen bestimmten Kunstbereich“, erklärte die Projektleiterin. Sie stellen etwas her, was für sie noch fremd ist und das sie nicht aus dem Kunstunterricht in ihrer Schule oder von zu Hause kennen. „Jeden Tag gibt es ein Plenum, vor dem sie ihre Arbeiten zeigen und vorstellen, damit es andere auch nacharbeiten können. Und am Schluss präsentieren sie ihre Arbeiten der Öffentlichkeit“, erklärte Theron-Schirmer das Konzept. „Im Gegensatz zu der Scheu am Anfang stehen sie dann bei der Vernissage zu ihrem Werk und sind stolz darauf. Zusammen bilden sie ein Museumspotenzial, das glänzt“, sagte Theron-Schirmer. Niemand müsse sich für das, was er präsentiere, schämen.

Tatsächlich standen die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei ihrer Vernissage selbstbewusst vor ihren Arbeiten und beantworteten Fragen ihrer Betreuerinnen vor dem Publikum durch das Mikrofon. Und sie erzählten von ihren Erfahrungen, die sie während der Kunsttage gemacht hatten.

Anschließend verteilten sie Häppchen und Fingerfood an die Gäste, das ihre Eltern zubereitet hatten und führten Verkaufsgespräche.

Ob sie ihr Werk behalten, verschenken oder verkaufen, bleibt nämlich ganz ihnen überlassen. Bis zum Ende der Sommerferien kann zu den Öffnungszeiten des Gemeindezentrums oder auf Anfrage die Ausstellung besucht werden. Eine Finissage gibt es nur für die jungen Künstlerinnen und Künstler, die dann ihre Werke abholen können.

Ehemaliger Pfarrer war ebenfalls Gast

„Sehr, sehr schön“ oder „Wow, guck mal“, hörte man die Gäste schwärmen. Auch der ehemalige Pfarrer der Gemeinde, Gerhard Schauen, der die Kinderkunsttage seit Beginn kennt und desen Enkelin die Kinderkunsttage besuchte, fand die Arbeiten der Kinder „toll und vielseitig“. „Man sieht ja an den vielen Leuten: Hier muss man hin“, sagte er.

Dass die Kinder viel Spaß bei den Kinderkunsttagen hatten, war offensichtlich. Sie schwärmten davon, wie schön es war, mit den unterschiedlichsten Farben und Materialien zu arbeiten und gaben ihren Interessenten sowie potenziellen Käuferinnen und Käufern gerne Tipps, mit welchen Farben, Stiften oder Materialien sie während des Projekts gute Erfahrung gemacht hatten. Gespannt waren sie zudem, ob die Personen auf den UV-Bildern von ihrer Familie erkannt werden.

Vorbereitungen

Seit November traf sich Anke Theron-Schirmer mit den Team-Frauen, um Ideen zu sammeln. Während Alina Effelsbey, Sophie Adams und Sina Molitor beispielsweise die Hutwerkstatt begleiteten, wurden „Berühmte Werke aus Kindersicht“ von Lina Wohlbaum und Hosna Abdau betreut. Anke Theron-Schirmer sowie Alina Stiefvater und Zeyneb Ismail leiteten „Lieblingsfarbe Bunt“ an. Und stellten die Künstler Jasper Johns und Gustav Klimt vor.