Junge Buchfans werden belohnt

Sommer-Lese-Club endet: Stadtbücherei verleiht Lese-Oskars.

Burscheid. Das große Finale des diesjährigen Sommer-Lese-Club wurde nun mit einem umfangreichen Programm in der Stadtbücherei gefeiert. Insgesamt 21 „Teams“ und 24 „Einzelkämpfer“ haben am Sommer-Lese-Club teilgenommen. Mit der Aussicht auf einen Preis. Nach kurzer Begrüßung stieg die Spannung. Birgit Henkel und Janine Möhrke vom Team der Stadtbücherei verliehen die Lese-Oskars und Preise den Gewinnerinnen und Gewinner des Sommer-Lese-Clubs 2023.

+ Julian (14) und Mika (11) Nitsch haben 90 Bücher gelesen. © Stadt Burscheid

Sie dankten allen Teilnehmern für das fleißige Mitmachen und hoben hervor, dass sie alle Gewinner seien. Im Rahmen des SommerLese-Clubs wurden in diesem Jahr insgesamt 1.731 Medien von 77 Teilnehmenden entliehen.

Lese-Oskars für die Meistleser/ -hörer und kreative Logbücher

Die zehnjährige Hanna Salkic sicherte sich mit 26 Lese-Stempeln im Logbuch als „Einzelkämpferin“ den ersten Lese-Oskar. Die meisten Lese-Stempel im „Team“ sammelten die Geschwister Jorik (7), Julian (14) und Mika (11) Nitsch mit 90 gelesenen Büchern. Für die Gewinner gab es einen Lese-Oskar und einen Gutschein vom Indoorspielplatz Gecko Fun in Burscheid.

Außerdem wurden noch drei Logbücher prämiert. In der Kategorie „Die besten Gründe zum Lesen“ gewann der achtjährige Linus Hutter einen Lese-Oskar, gefolgt von Marie Trippler (7) in der Kategorie „Die beste eigene Geschichte“. Ein weiterer Lese-Oskar ging an die Geschwister Lia (8) und Leon (6) Naraghi für das „Kreativste Logbuch“. Im Anschluss an die Preisverleihung gehörte die kommende halbe Stunde zweifelsfrei dem Märchenerzähler Karlheinz Schudt von der Märchenbühne Vlotho. Er zog die kleinen und großen Zuhörer mit gekonnter Erzähltechnik in seinen Bann. Mit ausgefallenen Instrumenten und beeindruckender Mimik ließ er die Zuhörenden den Geschichten folgen, setzte auf Konzentration und Entspannung gleichermaßen. Nach kurzer Stärkung mit erfrischenden Obstspießen, Getränken und leckerem Kuchen der Burscheider Bäckerei Kretzer begeisterte Karlheinz Schudt mit dem zweiten Teil seiner Märchenlesung das Publikum, bevor er sich mit kleinen Märchen- und Bastelheften aus seiner Schatzkiste verabschiedete.

+ Märchenerzähler Karlheinz Schudt zog die jungen Zuhörer in seinen Bann. © Stadt Burscheid

Zum Abschluss bekamen alle Sommer-LeseClub-Teilnehmerinnen und -teilnehmer eine Urkunde und konnten bei einer Tombola kleine Preise gewinnen. Gefördert wird der SommerLeseClub vom Kultursekretariat NRW in Gütersloh und vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. Lokal gefördert wird er von der Bäckerei Richard Kretzer und dem Förderverein der Stadtbücherei.