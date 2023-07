 Jugendamt will im Kreis Betreuer ausbilden

Qualifizierungskurs für die Arbeit mit Kindern ab Ende Oktober.

Burscheid/Rhein-Berg. Anders als seine größere Nachbarstadt Wermelskirchen hat Burscheid kein eigenes Jugendamt, sondern hat diese Aufgabe ebenso wie Kürten und Odenthal dem Kreis übertragen. Nun sucht das Jugendamt des Rheinisch-Bergischen Kreises Interessierte für die Arbeit mit Kindern in der Kindertagespflege. Das teilt nun der Kreis mit.

Um ein breites Betreuungsangebot zu gewährleisten, bildet das Amt für Familie und Jugend des Rheinisch-Bergischen Kreises gemeinsam mit den Städten Bergisch Gladbach, Wermelskirchen, Leichlingen, Overath und Rösrath in Kooperation mit der Katholischen Familienbildungsstätte Bergisch Gladbach und dem Familienbildungsnetzwerk des Deutschen Roten Kreuzes regelmäßig interessierte Frauen und Männer aus. Der nächste Qualifizierungskurs beginnt nach Angaben des Kreises Ende Oktober. Wer im Rheinisch-Bergischen Kreis als Kindertagespflegeperson arbeiten möchte, muss das Zertifikat des Bundesverbands Kindertagespflege als geprüfte Kindertagespflegeperson erwerben. Dieses erhalten interessierte Frauen und Männer durch die Teilnahme an einem 300 Unterrichtsstunden umfassenden Qualifizierungskurs, der Ende Oktober wieder startet. Darin werden viele für die Kindertagespflege wichtige Aspekte, beispielsweise rechtliche Grundlagen, die Eingewöhnungszeit, der Bildungsauftrag und viele andere pädagogische Themen vermittelt. Zum Abschluss entwickeln die künftigen Kindertagespflegepersonen ihr eigenes pädagogisches Konzept.

Teilnehmer schließen Lehrgang mit Zertifikat ab

In der gesamten Qualifizierung, die aus einem tätigkeitsvorbereitenden und einem tätigkeitsbegleitenden Teil besteht, absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwei Prüfungen und schließen den Lehrgang mit einem Zertifikat ab. Kindertagespflegepersonen sollten Erfahrung und Freude im Umgang mit Kindern haben, Offenheit für pädagogische Fragen zeigen sowie Verantwortungsbewusstsein mitbringen, heißt es von Kreisseite. Und weiter: „Wer diese Voraussetzungen erfüllt und den Kurs absolviert, kann in ein Berufsfeld mit Zukunft starten.“

Wer am nächsten Qualifizierungskurs für Kindertagespflegepersonen, der Ende Oktober startet, bei der Katholischen Familienbildungsstätte Bergisch Gladbach teilnehmen möchte, erhält weitere Infos beim Amt für Familie und Jugend für Burscheid, Kürten und Odenthal unter Tel. 02202-13-6772, bei den örtlichen Jugendämtern in Bergisch Gladbach, Wermelskirchen, Leichlingen, Overath oder Rösrath oder per E-Mail an:

kinderbetreuung@rbk-online.de