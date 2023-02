Jecke Weiber stürmen das Schützenhaus

Die Rathaus-Crew zieht am kommenden Donnerstag vorübergehend um – das hat natürlich närrische Gründe.

Von Claudia Radzwill

Burscheid. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause zieht der Karneval wieder in Burscheid ein. An Weiberfastnacht, 16. Februar, steht die Rathausstürmung an. Oder besser gesagt, das Burscheider Schützenhaus wird gestürmt. Denn traditionell verlegt sich der Burscheider Verwaltungssitz für die jecke Veranstaltung für einen Tag dorthin – und zieht von der Höhestraße in die Hauptstraße 122 um. Dort im Saal gibt’s nämlich genug Platz zum Feiern – das Angebot haben in der Vergangenheit stets viele Narren und Närrinnen geschätzt und genutzt.

Für den Rathaussturm steht schon alles fest

Beginn ist Punkt 13.11 Uhr. Dann werden die jecken Weiber der Verwaltung dem Bürgermeister Dirk Runge den symbolischen Rathausschlüssel abluchsen – und die Karnevalsparty steigt. Alle Burscheider Bürger und Bürgerinnen sind eingeladen, dabei zu sein. „Die Veranstaltung ist kostenlos, jeder und jede, der Lust hat, kann kommen“, lädt Ann-Kathrin Gusowski vom städtischen Amt für Ratsangelegenheiten, Kommunikation und Kultur ein. Einmal mehr organisieren Stadtverwaltung und Burscheider Schützenverein zusammen das närrische Event. Gemeinsam hat man das Motto für 2023 gefunden: „In Burscheid levve mer joot im Jecken-Biotop“ - also: „In Burscheid leben wir gut im Jecken-Biotop“. Dem sollen auch die Kostüme alle Ehren machen. Die Organisatoren sind gespannt auf die Verkleidungen der Narren und Närrinnen. Der Fantasie seien – wie immer – keine Grenzen gesetzt, betont Ann-Kathrin Gusowski. „Wir freuen uns auf viele verschiedene Kostümierungen.“

Zwei Jahre mussten die Jecken auf den 15. „Rathaussturm“ warten. „Wir haben die Veranstaltung immer wieder geplant und mussten aufgrund der Coronalage dann absagen“, blickt Ann-Kathrin Gusowski zurück. Im letzten Jahr waren kurz vor der fünften Jahreszeit die Inzidenzen in der Omikronwelle in die Höhe gestiegen und haben das jecke Treiben verhindert. Doch jetzt klappt es wieder - und die Organisatoren sind optimistisch, dass auch die Feierlaune bei den Burscheidern und Burscheiderinnen zurückkehrt ist.

Die Stadt sorgt im Schützenhaus für die Programmpunkte, die Schützen verwandeln mit einem bewährten Kreativ-Team ihr Heim kurzerhand zur Partylocation um. „Klar, wird hier auch bunt geschmückt“, erklärt Schützenchef Michael Wehner. „Wir kümmern uns außerdem um den Imbiss und Getränke“, ergänzt er. Beides gibt es zu moderaten Preisen an der Bar. DJ „Mimo“, hinter dem sich der Burscheider Klaus-Peter Mihm verbirgt, heizt mit kölsche Tön die Stimmung an. Es darf getanzt werden – und geschunkelt.

Auch für die „Pänz“ werden jecke Angebote gemacht

Freuen dürfen sich Narren und Närrinnen dann auch auf besondere Gäste und Showeinlagen. Es haben sich Tollitäten aus dem Umkreis angemeldet, ist zu erfahren. „Mehr aber wird nicht verraten. Das wird eine Überraschung“, sagt Ann-Kathrin Gusowski. Nur soviel verrät sie noch: „Es wird auch eine Tanzeinlage geben.“

Bereits am Sonntag, 12. Februar, können die Kinder in Burscheid Karneval feiern. Zum Karnevals-Mitmach-Konzert in der Aula der Johannes-Löh-Gesamtschule auf dem Schulberg lädt der Liedermacher Ralf Dreßen alle närrischen Jungen und Mädchen ein. Der Wiehler ist in Burscheid kein Unbekannter. Er hat schon mit mehreren Auftritten begeistert. Der Nachmittag steht unter dem Thema „Karneval rund um die Welt“. Musikalisch entführt Dreßen zu den Cowboys im Wilden Westen, nach China und in den Dschungel. Mitsingen ist da erwünscht. „Zum Finale gibt es natürlich eine große Polonäse mit Prinz Ralf und Kamelle für die Pänz (Kinder)“, heißt es in der Einladung.

Das Mitmachkonzert findet im Rahmen der städtischen Reihe „Burscheider Kinder-Kultur“ statt. Mitfeiern können alle Jungen und Mädchen ab vier Jahren, gerne in bunter Verkleidung. Beginn ist um 15 Uhr.

Kinderkonzert

Das Karnevals-Mitmachkonzert für Kinder mit Liedermacher Ralf Dreßen findet am Sonntag, 12. Februar, in der Aula der Johannes-Löh-Gesamtschule statt. Beginn ist um 15 Uhr, die Eintritt beträgt 7 Euro. Für Kinder ab vier Jahren.