Jeck feiern – Das können die Burscheider

Haben sich in der Zeit geirrt. Als Hippies feierte diese Gruppe in der Hugo-Pulvermacher-Halle mit.

Bergische Panther hatten zur Karnevalsparty eingeladen. Die Hugo-Pulvermacher-Halle war ausverkauft.

Von Tanja Alandt

Burscheid. Auf diesen Abend hatten sich offensichtlich nicht nur die Bergischen Panther gefreut. Die Karnevalsfeier am Samstagabend in der Hugo-Pulvermacher-Halle war mit etwa 300 Personen ausverkauft.

Coronabedingt mussten die Handballer wie auch die Burscheider zuvor lange ausharren. „Das ist von uns aus super, dass wir als Verein intern und extern wieder richtig feiern können. Bei Jeck em Frühling haben wir schon geprobt, das muss heute richtig durch die Wand gehen“, sagte Michael Kotthaus, Abteilungsleiter Handball der Bergischen Panther sowie Vorstandsmitglied.

+ Auch als Früh-Kölsch-Dosen sind die Damen kräftig bei der Karnevalsfeier der Bergischen Panther mit dabei. © Doro Siewert

Er sorgte mit anderen Vereinsmitgliedern für den letzten Schliff, bevor die ganzen Gäste eintrudelten. Sein Sohn Sebastian sowie die Handballerinnen der Mannschaft Damen I, Pauline und Anne Schmitz, Franzi Ern und Sille Dietl, trugen ein paar Kisten in den Getränkestand, der sich in der Mitte der Halle befand. Dort baumelte auch ein Clown als Deko von der Decke.

Dieses Jahr gibt es nur Flaschen und keine Fässer, berichtete Kotthaus. „Es muss keine Zapfanlage ausgeliehen werden. Es gibt weniger Scherben, da die Gläser beim Fassbier entfallen und nicht überall herumstehen - und diese außerdem gar nicht erst gespült werden müssen“, fasste er zusammen.

Der Hallenboden wurde mit einem Schutzboden ausgestattet

Draußen vor der Halle trafen die Mitarbeiter eines Imbiss-Standes die letzten Vorbereitungen für die hungrigen Narren, die spätestens unter dem benachbarten Raucherzelt Appetit bekamen. Der Veranstaltungstechniker Nick Jörgens machte ein paar Soundchecks, testete die beiden Nebelmaschinen und ließ die acht Leuchtstäbe in Regenbogenfarben strahlen.

Auf seiner Playlist als DJ standen für die nächsten Stunden neben den karnevalistischen Klassikern beispielsweise auch Mallorca-Songs oder auch 90er Jahre-Hits. Als Highlight wurde die Mädchengarde der Altstadtfunken Opladen eingeladen.

+ Die Handball-Damen, die Bergischen Pantherinnen, sind mit dabei. Sie feiern Karneval in der Hugo-Pulvermacher-Halle in Hilgen. © Doro Siewert

Im Anschluss konnten dann die Jecken das Tanzbein schwingen. Dafür wurde der Hallenboden wenige Tage zuvor mit einem Schutzboden ausgestattet und die Halle karnevalistisch dekoriert. Von der Decke hingen zahlreiche aufgespannte Regenschirme mit dem Schirm nach unten. An den Wänden waren zahlreiche Clowns angebracht. An die Stehtische sowie Biertische trudelten immer mehr Ärzte, Teufel, Harlekins, Kölsch-Gläser oder Krümelmonster gut gelaunt in die Halle.

Ebenfalls die Handballmannschaften verkleideten sich für das beste Kostüm beispielsweise als Ski-Fahrer, Tennis-Spieler oder Pfadfinder. Die Hausmeisterin der Hugo-Pulvermacher-Halle, Ute Arnolds, und ihre Tochter Natalie freuten sich, dass endlich wieder Leben in die Halle kehrte. Sie kümmerten sich um die Garderobe und hatten viel Freude. „Die Leute sind alle so nett und freundlich, da macht das Arbeiten gleich viel mehr Spaß“, sagte Ute Arnolds.

+ Kostümen sind keine Grenzen gesetzt, ob als Pirat oder Schutzmann – feiern können die Burscheider mit den Bergischen Panthern in den unterschiedlichsten Verkleidungen. © Doro Siewert

Die Lappenclowns Nina Sprossmann und Wolfgang Voß hatten das Gefühl, dass „alle darauf gewartet haben, dass es wieder so ist, wie es jetzt ist und die Leute wieder zusammenkommen und dies auch wieder nötig war“. Sie genossen die Normalität und schöne Musik. Auch das Ehepaar Wehner mischte sich unter das jecke Volk. „Hier ist es so schön mummelig und es ist eine tolle Stimmung“, sagte Angelika Wehner, die anstelle des grünen Biotop-Outfits nun lange Elfenohren unter ihrem kreativen Hut trug. Ihr Mann Michael hatte in seinem Piratenhut eingebaute Ferngläser. „Damit ich von hier aus unser Schützenhaus besser beobachten kann. Wir gehen gerne rüber und besuchen uns immer gegenseitig und unterstützen uns“, sagte er.

Neue Mitglieder sind immer willkommen. Für neue Fans ab 16 Jahren warb Kevin Becker. Trommeln, um den Verein anzufeuern, seien vorhanden. Die Fans bekommen ein gratis Fan-T-Shirt sowie freien Eintritt. Diese können außerdem zu den Auswärtsspielen mitfahren.

Hintergrund

Rund 400 Mitglieder gibt es bei den Panthern. Das nächste Heimspiel der Panther ist gegen HSG Krefeld. Am 3. März um 20 Uhr spielen sie in der Max-Siebold-Halle. Die Karten ab 5 Euro (Schüler) bis 10 Euro (Vollzahler) können ab heute bei Waerder & Lorenz Steuerberater, Dünweg 57, 8 bis 12 Uhr gekauft werden.

www.bergische-panther.de