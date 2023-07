Jäger und Waldbesitzer schützen junge Bäume vor Rehen

Die Kreisjägerschaft und Forstbetriebsgemeinschaften haben ein neues Miteinander festgelegt.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Jäger und Waldbesitzer machen gemeinsame Sache – zum Wohl der Bäume, unter dem Motto „Wald und Wild gehören zusammen“. „Wir haben ein neues Miteinander“, sagt Katja Heinrich vom Burscheider Hegering. Festgehalten ist dies schwarz auf weiß in der sogenannten „Bechener Erklärung“, die Kreisjägerschaft und Forstbetriebsgemeinschaften abgegeben haben. Sie gilt nun auch für die Burscheider Jägerinnen und Jäger.

Auch dem Laien sticht es in den bergischen Wäldern sofort ins Auge, dass diese in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Fichten, sofern sie nicht schon gefällt worden sind, sind nur noch Gerippe. „Trockenheit und der Borkenkäfer haben zu einem massiven Absterben geführt“, sagt Katja Heinrich. Das mache eine Aufforstung nötig, was für die Waldbesitzer eine Herkulesaufgabe sei: „Man darf nicht vergessen, dass viele von ihnen mit dem Holz ihr Geld verdienen. Das Fichtensterben bedeutet einen großen wirtschaftlichen Verlust“, betont Heinrich. In die Aufforstung wiederum habe viel Geld investiert werden müssen: „Es ist also wichtig, diese jungen Bäume zu schützen.“

Und dabei sind die Jäger gefragt. Denn die jungen Bäume sind begehrt, ihre Triebe sind für das Rehwild Leibspeise. Das Verbeißen von Waldgehölzen sei eine absolut natürliche Verhaltensweise des wiederkäuenden Schalenwildes, sagt Heinrich. Zur Erhaltung seiner Gesundheit ist Rehwild auf eine sogenannte „zähe Äsung“, bestehend aus Sträuchern und Gehölzen, zwingend angewiesen.

Mit fatalen Folgen jedoch für frisch gesetzte Bäume: „Der sogenannte Terminaltrieb ist für die Höhe des Baumes entscheidend“, erklärt Heinrich. Wird er vom Rehwild verbissen, bleibt der Wuchs in die Höhe aus: „Der Baum geht stattdessen in die Breite und wird zum Busch.“ Heißt: Ein wiederholter Verbiss kann für den Waldbesitzer den wirtschaftlichen Totalausfall bedeuten.

Bislang wurde in vielen Revieren nach dem Motto „Wald vor Wild“ verfahren. Ein Dauerkonflikt zwischen Jägern und Förstern. „Für uns heißt es, ,mit Wild“, nennt Heinrich die Quintessenz der Bechener Erklärung. Geplant sei kein Totalabschuss: „In Anpflanzungen wird das Wild schärfer bejagt. Aber es muss auch Ruhezonen geben, in die sich die Tiere zurückziehen können.“ Würden diese nirgendwo Ruhe finden, sei niemandem geholfen: „Im Zweifel werden sie dann nachtaktiv und sind schwerer zu bejagen.“ In den Ruhezonen müsste dem Wild ein hochwertiges Futterangebot in Form von Wildäckern offeriert werden. Aber auch Spaziergänger, insbesondere mit Hunden, müssten diese Zonen respektieren: „Da müssen alle an einem Strang ziehen“, sagt Heinrich. Was nicht einfach ist, wie sie weiß: Gerade erst sei im Revier ein Schmalreh mit Bisswunde am Hals gefunden worden. „Aber ich sehe auch Leute, die ihren Hund an der Schleppleine laufen lassen. Dann spreche ich sie an und sage, dass ich das super finde. Es kommt also auch zu netten Gesprächen.“

Ziel ist die Schaffung artenreicher Wälder

Das Ziel sei die Schaffung struktur- und artenreicher Wälder: So steht es in der Bechener Erklärung, die in einem Symposium entwickelt wurde. „Wir haben dort Vorträge gehört und zu einem gemeinsamen Konsens gefunden“, sagt Heinrich. Dass der Weg lang ist, ist ihr bewusst: „Der Wald hat sich verändert. Da, wo noch Fichten stehen, herrscht kein Schatten und flitzt kein Eichhörnchen hoch. Die Bäume sind tot. Da, wo schon abgeforstet wurde und Rückewege entstanden sind, laufen die Leute durch, weil sie glauben, das sind Wege.“ Statt der Bäume entstünde Buschwerk.

Auch für die Jäger wird sich einiges ändern. Statt auf den kapitalen Bock anzulegen, wird dieser geschont: Denn er verjagt die anderen männlichen Tiere, die versuchen, durchs sogenannte „Fegen“ ein Revier zu markieren. „Dabei streifen die Böcke den Bast ihres Gehörns ab“, erklärt Heinrich. Bei Jungpflanzen werde dabei häufig die Baumschale zerstört: „Das sind sehr große Schäden. Der Baum kann dann das Wasser nicht mehr halten.“ Sie selbst sei ohnehin keine Trophäen-Jägerin, sagt Heinrich, der es nichts ausmacht, auf den kapitalen Bock zu verzichten. „Mir ist die Optik egal. Ich jage für den Teller und nehme am liebsten den schwächsten.“ Und sie freut sich, dass der Hegering viele Kitze vor den Mähdreschern habe retten können: „Die sind groß geworden, da geht einem das Herz auf. Die Anstrengung wird belohnt.“ Geschossen werden aber auch sie: Immer vor der Mutter, damit kein Kitz verwaist zurückbleibt.

Für den jagdlichen Erfolg müssen die Jäger aufrüsten: mit Wärmebildkamera und Zielstock, um die Waffe zu positionieren, mit mobilen Ansitzleitern, um flexibel auf Situationen reagieren zu können.

