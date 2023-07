Integrationsfonds: Es ist noch Geld übrig

Viele Projekte wie „Internationales Burscheid“ wurden gefördert – jetzt sind neue Ideen gefragt.

Burscheid. Gute Nachrichten für die Integration von zugewanderten Menschen in Burscheid: Der Integrationsfonds der Stadt Burscheid wird mit knapp 22.000 Euro fortgeführt. Damit können nun weitere Integrationsprojekte finanziert werden. Dafür haben der Integrationsrat der Stadt Burscheid und der für städtische Finanzen zuständige Hauptausschuss auf Vorschlag von Bürgermeister Dirk Runge grünes Licht gegeben.

Zum Hintergrund: Die Stadt Burscheid hatte mit Zuweisungsbescheid im Jahr 2018 eine Zuweisung in Höhe von 90.444,37 Euro sowie im Jahr 2019 eine Zuweisung in Höhe von 352.571,07 Euro erhalten – mit der Maßgabe, Maßnahmen zu organisieren und umzusetzen, die gesellschaftliche Teilhabe fördern und stärken.

Das Land hat solche Integrationsmaßnahmen im Gesetz fixiert; damit wurden die Fördermittel entsprechend den Vorschriften des Teilhabe- und Integrationsgesetzes eingesetzt. Unter anderem wurde ein städtischer Integrationsfonds mit Fördermitteln für Integrationsprojekte in Höhe von insgesamt 50.000 Euro eingerichtet.

Zu Ende November 2022 war noch Geld im Haushalt übrig

Zum Stichtag 30. November 2022 aber waren im städtischen Haushalt noch mehr als 21.000 Euro vorhanden. Der Grund: einmal mehr die Pandemie. „Da aufgrund der Corona–Pandemie die Zahl der Projektanträge zeitweise deutlich zurückgegangen war, wurden nicht alle für den Integrationsfonds bereitgestellten Mittel verausgabt“, heißt es dazu erklärend in der Beschlussvorlage, die die Verwaltung den Ortspolitikern im Hauptausschuss vorlegte. Kurzum: Es war Geld übriggeblieben. Das aber sollte schließlich nicht auf der hohen Kante liegenbleiben, sondern, so der Vorschlag der Stadtverwaltung in einen neuen – den jetzt aktuell aufgelegten – Integrationsfond fließen und für entsprechende Maßnahmen verwendet werden.

Und damit kommen nun Vereine, Initiativen, Bildungseinrichtungen, Kirchengemeinden ins Spiel: Neue Ideen sind gefragt und Anträge auf Fördermittel aus dem Integrationsfonds der Stadt Burscheid können umgehend gestellt werden. Die Prüfung und Entscheidung über eingehende Förderanträge erfolgt durch das städtische Integrationsbüro. Der neue Förderzeitraum ist von Dezember 2022 (um eine Übernahme bislang nicht abrechnungsfähiger Projektkosten zu ermöglichen) bis zum 31. Dezember 2024 befristet werden. Oder: Das Geld ist schon vorher alle.

Damit will die Stadt neuen Schwung in die Integration bringen. Denn dank des Integrationsfonds der Stadt Burscheid konnten im Zeitraum April 2019 bis September 2022 bereits zahlreiche Integrationsprojekte gefördert werden: Das waren beispielsweise verschiedene Kreativangebote der Flüchtlingshilfe Burscheid und des Burscheider Büdchens, aber auch die Open-Air-Veranstaltungen des Vereins „Burscheid Live“ wie dem „Internationalen Burscheid“ sowie diverse Sportprojekte und -veranstaltungen und zwei Hip-Hop-Workshops des Kinder- und Jugendzentrums Megafon. „Die beliebte interkulturelle Frühstücksreihe des Integrationsrates und die Schulranzen-Aktionen der Burscheider Tafel für einkommensschwache Familien konnten ebenfalls mit Mitteln aus dem zweckgebundenen Fonds realisiert werden“, heißt es aus dem Rathaus. Dieser erfolgreiche Ansatz solle nun weiterverfolgt werden: Um neue Ideen umzusetzen und weitere Integrationsprojekte fördern zu lassen, können Vereine, Initiativen, Kirchengemeinden, Bildungseinrichtungen und andere Akteure ab sofort einen Antrag auf Fördermittel aus dem Integrationsfonds der Stadt Burscheid stellen. Wichtig: Planung, Umsetzung und Begleitung der geförderten Projekte können, wie die Verwaltung betont, von ihr nicht geleistet werden – und sind somit Sache der Antragsteller.

Anträge können beim Integrationsbüro des Rathauses gestellt werden. Das Antragsformular und die Förderrichtlinien sind auf der Webseite der Stadt in der Rubrik Bildung & Soziales/Integration abrufbar:

www.burscheid.de

Weitere Informationen zur Antragstellung erhalten Interessierte beim Integrationsbüro, Antje Eickenberg, Tel. 02174-670355 oder:

a.eickenberg@burscheid.de

Hintergrund

„Da auch nach dem Auslaufen des Integrationsfonds zu Ende 2022 weitere Ideen für interessante Integrationsprojekte an die Verwaltung herangetragen wurden, schlägt die

Verwaltung vor, die vorhandenen Restmittel für eine Fortführung des städtischen Integrationsfonds zu verwenden“: So lautete der Vorschlag aus dem Rathaus, dem die Ortspolitiker in ihren Gremiensitzungen folgten.