Instrumente sind an vielen Stationen zu hören

Nora (7) probierte sich mit Hilfe von Musikschullehrer Sandro Martinez an der Gitarre.

Beim Musikschulfest erlebten die Besucher einen spannenden Klangspaziergang.

Von Anja Wollschläger

Burscheid. Einen Klangspaziergang erlebte, wer am Samstag das Musikschulfest der Musikschule Burscheid besuchte. An mehreren Stationen entlang des etwa vierhundert Meter langen Fußweges stellten Dozenten, Musikschüler und Musikschülerinnen ihre Instrumente vor. Ausgangspunkt war der Platz vor dem Awo-Familienzentrum an der Höhestraße. Auf der „Bläserstraße“, wie die Vereinsvertreter den Fußweg entlang der Hans-Hoersch-Halle während des Festes nannten, waren Saxofon, Klarinette und Blockflöte zu hören. Ein Stück weiter klangen Xylofone im Duett und durch die Kellertüre der Hans-Hoersch-Halle ging es zum Schlagzeug.

Wie Caroline Mengen waren viele mit ihren Kindern gekommen, um einen Überblick über das Musikschulangebot zu bekommen. Die Mutter sagte: „Mein Sohn möchte gerne ein Instrument lernen und heute ist der Tag an dem wir alles mal ausprobieren können, ohne vorher Termine zu machen.“ Bei den Gitarren überlegte ihr Sohn Jonathan noch und sagte: „Ich weiß noch nicht, was ich machen möchte.“

Erstmal gab es auch Programm unter freiem Himmel

Der Aufbau des Musikschulfestes war neu. Erstmals konnten die Besucher Teile des Programms unter freiem Himmel genießen, während das Gebäude der Pestalozzischule, die Hans-Hoersch-Halle und das Pastor-Löh-Haus als Anlaufstationen dienten. Musikschulleiter Thomas Kinzel war froh, dass das neue Konzept bei sonnigem Wetter aufging: „Wir sind aus dem Haus der Kunst ausgezogen, während es umgebaut wird. Nun organisieren wir vieles neu. Das ist nicht immer optimal, aber es geht.“ Anke Wischer, die die Musicalische Academie von 1812 zu Burscheid im Vorstand der Musikschule vertritt, schaute sich das Fest lange Zeit als Besucherin an und zog als Fazit: „Das hier ist eine traumhaft schöne Atmosphäre. In der Improvisation leistet das Musikschulteam gerade wirklich Großartiges.“

Das Fest begann um 11 Uhr, musikalisch gestaltet von Mitgliedern des Pop-Chores der Musikschule. Kinzel sagt zu diesem Angebot: „Der Chor würde sich über weitere Mitsängerinnen und Mitsänger freuen. Im Moment ist das eher ein Ü40-Ensemble, aber es sind auch jüngere willkommen.“ Viel jünger zeigten sich die „Klanghexen“, die als Mini-Orchester das erste Zusammenspiel übten. Kurz darauf trat noch ein Streicherensemble auf, begleitet von einer Querflöte.

Vor dem Eingang zum -Familienzentrum befand sich einer der beiden Informationsstände, an denen die Gäste mit einem Lageplan und einem Programm über die Standorte der verschiedenen Aktivitäten versorgt wurden.

In einem Unterrichtsraum hatte Antonio Cavda Violine, Bratsche und Cello bereitgestellt. Er sagt: „Meine jüngste Schülerin ist im Moment vier Jahre alt und der älteste 92“.

In der Hans-Hoersch-Halle zeigte Sandro Martinez Zupfinstrumente wie E-Gitarre, Bass und Ukulele. Die kleine Nora probierte eine klassische Gitarre und erzählte: „Ich lerne schon Blockflöte bei Joanna“. Spaßig fragte Martinez, ob seine Kollegin denn sehr streng sei, aber da lachte Nora nur: „Nein, die ist nicht streng.“

Besagte Dozentin, Joanna Stepalska-Spix, zeigte draußen wie Kinder in das Mundstück der Querflöte blasen müssen, damit ein Ton daraus kommt. Sie zeigte auch die Blockflöte: „Bei diesem Instrument sind schon nach einem Monat üben die ersten Lieder möglich.“ Der zwölfjährige Jan hat sich kurz vor den Sommerferien für die Querflöte entschieden: „Ich habe ungefähr sechs Wochen gebraucht, bis ich ein Lied spielen konnte“, sagt er.

Am anderen Ende des Geländes, im Pastor-Löh-Haus, befand sich der zweite Informationsstand. Hier nahmen Tabea Matis und Laura Müller schon gleich die ersten Anmeldungen entgegen. Matis sagt: „Wir bieten auch bis zu drei Probestunden an. Die dauern 30 Minuten und wir stellen ein Instrument dafür zur Verfügung.“

Später bringen die Schülerinnen und Schüler meist die transportablen Instrumente selbst mit.

Musikschule

Unterrichtsorte: Montanusschule, Ehemalige Pestalozzischule Höhestraße 76, Ernst-Moritz-Arndt-Schule, Grundschule Dierath, Hans-Hoersch-Halle, Megafon, Werner-Heisenberg-Gymnasium und Schulzentrum Odenthal.

Preise: 10er Ticket 45 Minuten 333 Euro. Fortlaufender Unterricht 45 Minuten 87 Euro monatlich.

Kontakt: Montag bis Donnerstag 10 bis 13 Uhr, Tel. 02174-60282 www.musikschule-burscheid.de