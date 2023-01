Infos zur Ausbildung in Teilzeit

Am 17. und 18. Januar bieten das Jobcenter Rhein-Berg, das Jobcenter Leverkusen und die Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach in Kooperation mit dem Wuppermann-Bildungswerk und der Wirtschaftsakademie Küster Informationsveranstaltungen rund ums Thema an. Es werden Fragen beantwortet, wie eine Ausbildung in Teilzeit überhaupt abläuft, für wen sie in Frage kommt und welche Unterstützung-, bzw. Fördermöglichkeiten es gibt. Die Teilnahme ist kostenfrei. -nal-