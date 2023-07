In unzähligen Briefen um die Welt

Hase Felix: Vor 30 Jahren erschien die erste Ausgabe der gefeierten Kinderbuch-Reihe von Annette Langen.

Von Jutta Schreiber-Lenz

Bergisches Land. Immer noch fiebert Annette Langen dem spannenden Moment entgegen, wenn ein fertiges Kinderbuch aus ihrer Feder endlich gedruckt vor ihr liegt. Daran habe sich auch in 30 Jahren nichts geändert, sagt sie lächelnd. Derzeit arbeitet sie an einer neuen Geschichte, über die sie aber noch nicht viel verrät. Nur so viel: Es wird mit Weihnachten zu tun haben.

Denn die Leidenschaft, kleinere und größere Kinder mit ihren Geschichten ein wenig auf dem Weg zum Erwachsenwerden zu begleiten, hat bei Annette Langen in all den Jahren nicht nachgelassen. Weiterhin versucht Langen, ihnen durch ihre Geschichten die Welt zu erklären.

Nach wie freut sie sich riesig über positive Rückmeldungen zu ihren Büchern, sei es von Kindern oder Erwachsenen. Inzwischen seien auch viele Eltern darunter, die selbst mit ihrem größten Klassiker aufgewachsen sind: der Kinderbuchreihe um Hase Felix. Mit der Reihe über den Briefe schreibenden Kuschelhasen von Sophie, der auf Reisen immer wieder andere Facetten der Welt entdeckt, und seiner Freundin zu Hause per Post berichtet, war die Leichlinger Autorin weltweit bekanntgeworden. Und auch ihn liebt sie nach wie vor spürbar sehr.

Mitte der 1990er startete er sein erstes Abenteuer. Es war das zweite Bilderbuch, das Annette Langen veröffentlichte. Bis dahin hatte sie vorrangig als Lektorin bei einem namhaften Buchverlag gearbeitet. Constanza Droop hatte die Illustrationen übernommen. Die Idee, richtige Briefe zwischen die bunten Seiten einzufügen, eroberte in Windeseile flächendeckend Kinderherzen. Sie öffneten bundesweit die Umschläge, die sie mit auf die Abenteuer von Hase Felix nahmen – ob der sich nun aus Paris, Rom oder Athen meldete, immer gab es etwas zu entdecken.

Wie ihre eigenen Kinder ihre Buchhelden prägten

Sie sei als Kind selbst viel gereist, sagt Annette Langen, die aus einer Buchhändler-Familie stammt. Tatsächlich habe auch sie einen geliebten Kuschelhasen gehabt. Zunächst arbeitete sie lange Jahre als Verlagslektorin. „Bis ich diesen Job, zusammen mit dem Schreiben eigener Bücher und der Betreuung meiner Kinder, nicht mehr zusammenbrachte.“ Seit 2000 ist Langen beruflich ausschließlich Autorin.

„Das Geburtstagsherz“ hieß ihr Erstlingswerk, dem – bis jetzt – 131 weitere Bücher folgen sollten. Viele wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Darunter die „Kleine Motzkuh“, die in der Autonomiephase ihrer damals kleinen Tochter entstanden ist. Oder „Ritter Wüterich und Drache Borste“, Weihnachtsgeschichten oder „Ela – Mutmachgeschichten mit Herz“. Bei allen ihren Ideen standen eigene Erlebnisse Pate, die Annette Langen in eine Sprache gefasst hat, die Kinder anspricht. „Als meine Kinder klein waren, kam ich kaum hinterer, so viele Impulse für Geschichten habe mir die beiden geliefert.“

Vielfach waren sie auch beim Schreiben Ratgeber. „Was haltet ihr davon?“ oder „Kann man das so gut verstehen?“ waren dabei Leitfragen. Bis heute sei ihre inzwischen erwachsene Tochter die erste, die ihre neuen Manuskripte lese, verrät Annette Langen: „Neben meiner Mutter“.

Darüber hinaus hat sich Langen immer engagiert. Der Kinderbereich im Leichlinger Blütenbad wurde mit Felix-Motiven gestaltet – als ausgebildete Rettungsschwimmerin ist Langen das Thema Schwimmbad eine Herzensangelegenheit. Wichtig ist ihr vor allem der Felix-Erlebnispfad in Bonn, den die UNESCO 2008 eingeweiht hat: Hier lernen Kinder, wie wichtig Artenvielfalt ist.

Mit „Felix zur Lilalüse“ unterstützt Annette Langen zudem einen Verein für nierenkranke Kinder. Texte erläutern, was bei einer Dialyse geschieht – und warum die für manche Kinder lebensnotwendig ist.

Zur Person

Annette Langen wurde 1967 in Leverkusen geboren und lebt mit ihrer Familie in Leichlingen. Ehrenamtlich setzt sie sich unter anderem seit 2001 aktiv für die Leseförderung und Integration von Kindern ein: Als erstes an der Grundstraße Yorckstraße in Solingen, seit 2011 als Lesebotschafterin der Stiftung Lesen.