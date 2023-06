Neue Kita: In Sträßchen wird Richtfest gefeiert

2024 sollen mehr als 90 Kinder in die DRK-Kita einziehen.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Elbphilharmonie: teurer als gedacht, nicht im Zeitplan. Berliner Flughafen: teurer als gedacht, nicht im Zeitplan. Burscheid? Nichts dergleichen. Sondern pünktlich wie die Maurer. „Unser Lieblingsarchitekt“, strahlt daher auch Reinhold Feistl, Kreisgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuz (DRK) Rhein-Berg, und nickt Michael Koppetsch zu – am Freitag auf der Baustelle der neuen DRK-Kita in Sträßchen, die Richtfest feierte. Mit dem Kita-Team, mit den Eltern, mit den Handwerkern, mit der Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses, Erika Gewehr, mit Bürgermeister Dirk Runge, mit dem 2. stellvertretenden Landrat Friedhelm Weiß – und nicht zuletzt mit den Kindern, die dort in einem Jahr einziehen werden.

Gerade erst waren per Kran die Wände eingeschwebt (wir berichteten). Teilweise sind schon Fenster eingesetzt, die Dächer gedämmt. „Das Herz klopft, wenn man auf einmal in den dreidimensionalen Räumen steht, die man vorher nur auf den Plänen oder im Modell gesehen hat“, sagt Michael Koppetsch. Gemeinsam mit Kollegin Beate Niefanger hat Koppetsch eine Vision vom „Dörfchen im Sträßchen“ entwickelt, von einer schützenden, bergenden Kita, in der sich die Kinder wohlfühlen. „Wir wollten hier keinen rechteckigen Gebäuderiegel“, erzählt er. Stattdessen entwarf das Architekturbüro eine Anlage, die aus mehreren farbigen Häuschen besteht. Gleich im Erdgeschoss sind Mehrzweckraum und Bistro untergebracht. Nachhaltigkeit ist Trumpf: Es gibt begrünte Dächer, ein Entwässerungskonzept, Photovoltaik. „Mit dem Holz, das verbaut wurde, können wir 380 Tonnen CO 2 einsparen“, sagt Sabine Schöngen, DRK-Fachbereichsleitung Soziale Dienste. Das wichtigste Ziel aber: „Hier wollen wir die Kinder zu selbstbewussten fröhlichen Menschen erziehen.“ Ein Vorsatz, für den Kita-Leiterin Tatjana Schenk mit ihrem Team steht. „Seien Sie nett zu meinen Mitarbeitern“, sagt Reinhold Feistl halb im Scherz, halb im Ernst. Das große Problem: die fehlenden Fachkräfte. „Zum Neustart suchen wir weitere Mitarbeiter.“

+ Der Richtkranz © Nadja Lehmann

Mehr als 90 Kinder werden von 2024 die fünfgruppige Einrichtung besuchen. „Es sind Plätze, die dringender gebraucht werden denn je“, sagt Bürgermeister Dirk Runge auf der Baustelle. Einige Kinder sind im laufenden Kita-Jahr leer ausgegangen; das machte jüngst das Jugendamt im Fachausschuss deutlich. Dirk Runge gefällt es schon jetzt in Sträßchen. „Ich will wieder Kind sein“, sagt der Bürgermeister, „nachdem ich gelesen habe, dass es hier eine Bobbycarstrecke mit Tankstelle geben wird.“

Kinder haben den Richtkranz geschmückt

Gemeinsam mit Architekt, DRK-Vertretern und Handwerkern steht Runge wenig später auf dem Gerüst. Hoch über ihnen baumelt am Kran der bunte Richtkranz, den die in Altenberg untergebrachte „Vorläufergruppe“ liebevoll geschmückt hat. Mit Richtspruch und Schnaps wird aufs neue Gebäude angestoßen. Das steht bekanntlich auf dem einstigen Gelände des „Megaphon“ sowie einer Schule, die hier ihren Platz hatte.

Die Kita Sträßchen greift diese Historie auf: Der einstige Grundstein der Schule, 2020 mitsamt Kupferhülse und Urkunde von 1951 zufällig entdeckt, wird im neuen „Dörfchen im Sträßchen“ verbaut. Und eine neue Zeitkapsel mit Dokumenten ebenso.