In der Stadtbücherei ist viel los

Die Stadtbücherei kümmert sich in diesem Monat besonders um die Teilnehmer des Sommer-Lese-Club.

Dieser Tipp ist an keinen festen Termin gebunden: Die Burscheider Stadtbücherei lockt mit ihrem schönen Innenhof, in dem gerade alles blüht.

Von Nadja Lehmann

Burscheid. Wer mag, kann dort verweilen und schon die Nase in die ausgewählte Lektüre stecken – gerne auch bei einer frisch aufgebrühten Tasse Kaffee aus dem Lesecafé. Und es gibt noch weitaus mehr in der Stadtbücherei zu erleben.

Kino-Nachmittag - Samstag, 8. Juli, 15 Uhr:

An diesem Nachmittag haben alle Sommer-Lese-Club-Teilnehmer ab drei Jahren sowie Erwachsene die Möglichkeit, eine Filmvorführung in gemütlicher Atmosphäre zu genießen. Eiskonfekt und Getränke für ein echtes Kino-Erlebnis werden kostenfrei angeboten. Der Eintritt ist ebenfalls frei. Eine Anmeldung ist erforderlich. Infos und Anmeldung in der Stadtbücherei unter Tel. 02174-61960.

Bilderbuchkino und Basteln – Freitag, 14. Juli, 10 Uhr:

Alle Sommer-Lese-Club-Mitglieder ab drei Jahren sind herzlich zum Bilderbuchkino eingeladen. Zusammen gucken sich die jungen Teilnehmer sich eine honigsüße Geschichte über starke Freundschaft und bunte Vielfalt anschauen und anschließend „Tierische Papierrollen“ gestalten. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist erforderlich. Infos und Anmeldung in der Stadtbücherei unter Tel. 02174-61960.

Literarischer Vormittag - Freitag, 14. Juli, 10 bis 12 Uhr:

Leseratten sind hier richtig. Zumal jene, die an Tipps anderer interessiert sind und selbst auch gerne verraten, was ihnen gerade gefallen hat. Gelegenheit zum Austausch bietet der „Literarische Vormittag“, der sich jeden zweiten Freitag im Monat trifft und über die gelesenen Texte diskutiert. „Unser Ziel ist keine literarische Interpretation, obwohl die natürlich auch Raum hat“, heißt es aus den Reihen der Teilnehmer, die um telefonische Anmeldung bitten und sich über neue Gesichter freuen: Tel. 02174-61960. Der Eintritt ist frei.

Fotobox – Mittwoch, 19. Juli, 11 Uhr:

Spaß mit der Fotobox haben alle Teilnehmer des Sommer-Lese-Clubs ab sechs Jahren, denn sie haben die Möglichkeit, lustige und verrückte Fotos mit der Sofortbildkamera zu erstellen. Bunte Utensilien liegen bereit. Die Veranstaltung ist kostenlos. Infos und Anmeldung in der Stadtbücherei unter Tel. 02174-61960.

Kreativwerkstatt – Mittwoch, 26. Juli, 14.30 Uhr:

Alle Sommer-Lese-Club Mitglieder ab acht Jahren können kreativ werden und ihre eigene Stofftasche mit Kartoffeldruck zum eigenen Highlight gestalten. Die Veranstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich: Tel. 02174- 61960.

Als eines der landesweit größten Leseförderprojekte zählt der Sommer-Lese-Club seit 2005 zu den Leuchtturmprojekten des „jungen Kultursekretariats“, einer Fördersparte des Kultursekretariats NRW Gütersloh, und wird vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert. Lokal gefördert wird der Burscheider Sommerleseclub von der Bäckerei Kretzer und dem Förderverein der Stadtbücherei. Die Aktion soll Lesen und Lesekompetenz außerhalb der Schule fördern. Seit 2019 ist die Teilnahme in Teams mit zwei bis fünf Personen möglich.